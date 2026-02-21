張藝謀電影《驚蟄無聲》深圳取景　福田龍華開通5元打卡專線巴士

內地春節檔電影票房突破35億元，國家安全部執導、深圳市委宣傳部支持拍攝《驚蟄無聲》截至2月21日上午11時00分票房超6.24億元，位居2026年春節檔票房榜第二位。該片90%在深圳取景拍攝，片中可以看到無人機追蹤、定位間諜，新能源汽車化身國安座駕、指揮車等深圳「黑科技」。



2月20日起，深圳巴士集團第二分公司正式開行「《驚蟄無聲》打卡專線」，串聯影片在福田、龍華兩區的多個重要取景地，助力春節檔熱門影片《驚蟄無聲》的影迷沈浸式體驗電影中的深圳場景。



《驚蟄無聲》在深圳取景。（深圳發布）

據了解，該專線為雙向運行線路，具體停靠站點及對應的電影取景地包括，海關綜合大樓（近崗廈北地鐵站、卓悅中心）、少年宮東（近當代藝術與城市規劃館）、蓮花一村（近深業上城）、紅山地鐵站（近紅山6979、深圳美術館）。

深圳巴士集團第二分公司正式開行「《驚蟄無聲》打卡專線」。（深圳發布）

該打卡專線服務時間為紅山地鐵站至海關綜合大樓為9:00—21:00，從海關綜合大樓至紅山地鐵站為10:00—21:00，票價為單次票5元，日票15元。

該專線串聯的站點既有城市地標與交通樞紐，也覆蓋文化場館、城市公共空間與新興商圈，沿途可感受到深圳在現代都市氣質與人文藝術氛圍之間的多元交織，一邊是高密度的城市天際線與更新速度，一邊是公共文化的開放共享與生活場景的細膩溫度。

線路開通首日，已有不少影迷和市民前來嘗鮮體驗。市民李小姐和朋友專程搭乘專線打卡，她表示，電影裏的「深圳之眼」在崗廈北站出現時就覺得很震撼，現在能坐專線直達打卡，還不用自己查攻略，很方便。

影迷張小姐則一上車就興奮地舉起手機拍攝，她說，感覺像走進電影裏一樣，尤其到了熟悉的取景地，腦海裡會自動回放劇情，真的很有代入感，「以前想打卡還要自己規劃路線，現在坐著公交就能一站站追電影，太貼心了！」她還表示，準備把當天的打卡照片分享到社交平台，推薦更多朋友來體驗。

（《驚蟄無聲》電影劇照）

巴士集團第二分公司相關負責人表示，此次開行電影打卡專線，是積極響應「跟著電影去旅遊」文旅融合號召、拓展「公交+文旅」服務場景的具體實踐。線路將根據客流情況靈活調度運力，為市民遊客春節出行提供便利，同時歡迎廣大影迷乘坐公交探尋光影中的深圳魅力。

值得關注的是，片中出現的許多無人機也是作為「低空經濟第一城」的深圳一張靚麗的城市名片。 從產值上看，深圳生產的消費級無人機佔全球市場70%，工業級無人機佔全球市場50%。2025年深圳低空經濟與空天產業集群增加值350.61億元，同比增長31%，發展勢頭強勁。

深圳無人機表演秀獲Elon Musk大讚「Impressive」（深圳龍崗發布 影片截圖）

從產業鏈看，深圳擁有完整的無人機產業鏈條，覆蓋生產製造、技術研發、軟件開發、商業應用等諸多環節。當前，深圳聚集無人機相關企業超2000家，包括大疆、豐翼科技、大漠大等一批頭部企業。

當前，深圳聚集無人機相關企業超2000家，包括大疆、豐翼科技、大漠大等一批頭部企業。有影迷感嘆，在「低空經濟第一城」看無人機追蹤間諜，現實生活與螢幕空間彷彿被打通了。