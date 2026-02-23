有片｜夫妻吵架狠父扔子入河　母捨命跳水救子　網怒：殺人未遂

近日，網傳一對夫婦在橋上爆發激烈爭吵，男方突然抱起孩子再扔入河中，女方立即捨命跳水救子，男方見狀亦跟隨跳下，留下另一孩子在橋上痛哭。在路人的合力救援下，3人最終獲救。

事件引起網民公憤，認為男方將孩子置於危險境地，故意將年幼、無自救能力的孩子扔入河中，行為本質上已涉嫌殺人未遂，呼籲有關部門依法追究其相關責任。



影片顯示，一對夫婦在橋上發生激烈爭執，男方情緒失控，竟將年幼的孩子扔進河中，女方見狀立刻翻越欄桿跳水施救，男方隨後也跳入水中。路人使用竹竿等工具的合力幫助下，一家三口均被成功救上岸，孩子暫無生命危險。

狠父抱起孩子扔入河中。（影片截圖）

網傳消息稱，涉事男子疑處於醉酒狀態，夫妻二人是外地務工人員，攜兩名孩子在橋邊居住。

妻子跳水救子，男方見狀亦跟隨跳下，3人最終由路人救起。（影片截圖）

事件曝光後，留在橋上的孩子撕心裂肺的哭喊聲，以及被拋入河中孩子的心理陰影，引發公眾對極端情緒管理與未成年人保護的擔憂。

網民譴責涉事男子的行為突破人性底線，認為無論夫妻二人有何種矛盾，都不該將孩子當作籌碼或情緒發洩的對象。雖然父母已及時救子，但不少人認為，後續補救並不能抵消男方主動將孩子置於危險境地的惡劣行為本質，呼籲依法追究其相關責任。

網民睇法：

孩子一生的陰影

這種家庭成長起來的孩子長大能心理健康嗎？

想象下這兩個孩子心裏遭受多大的衝擊，可能要用一輩子去治癒自己的童年

這屬於殺人未遂吧，能用家庭糾紛解釋嗎？

這已經犯法了吧？未成年人保護法在哪？

這是什麽父親什麽丈夫？？

建議剝奪撫養權！

