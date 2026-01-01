浙江男跨年燃放網紅煙花「加特林」被逮　目擊者憂引燃氫氣球爆炸

2026年1月1日元旦零時，新年鐘聲剛敲響，浙江寧波市中心一名男子卻因在密集人群旁點燃威力強大的「加特林」煙花，被警員當場控制。這種「加特林」煙花近年曾因效果震撼在內地爆紅，但其威力巨大，消防部門過往曾示範其可輕易灼傷皮膚。



據《極目新聞》報道，2026年1月1日淩晨0時0分，浙江寧波市中心的天一廣場上，大批民眾正在進行跨年倒數。當新年鐘聲敲響，眾人歡呼並將手中氣球一齊放飛之際，現場一名身穿黃衣和一名身穿黑衣的男子，卻在密集的人群邊上，點燃火焰兇猛的「加特林」煙花並向空中噴射。

多名網民拍攝的影片顯示，煙花噴射時，旁邊的民眾被嚇得紛紛閃開。現場有影片發布者描述，這兩名男子合騎電動車與同伴到達廣場，他們燃放的正是威力較大的加特林煙花。影片發布者擔憂：「廣場上的人很密集，而且滿天的氫氣球如果被煙花引燃，可能引發爆炸和火災，那就危險了。」警務人員迅速到場，黑衣男子扔下煙花跑開，而黃衣男子則被警員當場控制。

當地派出所工作人員確認，寧波天一廣場所在區域常年禁止燃放煙花爆竹。對於跨年夜有人因燃放煙花被控制的具體處理結果，派出所及寧波市海曙區公安分局均表示不便透露，稱後續或許會有官方通報。

據悉，寧波公安在2025年12月30日曾發布假期安全提醒，加強對天一廣場及周邊商圈的治安管理，嚴禁攜帶包括煙花爆竹在內的易燃易爆危險物品。根據《寧波市經營燃放煙花爆竹安全管理規定》，事發的海曙區為限制經營、燃放煙花爆竹地區。

此次事件中引發危險的「加特林」煙花，並非首次成為輿論焦點。據此前報道，這款因燃放效果酷炫、火力迅猛而酷似機槍的煙花，早在2023年農曆新年期間就曾在內地「一炮而紅」，其燃放影片在社交平台廣傳，導致價格暴漲，被炒至200元一支後仍「一支難求」。

此前，南寧消防部門曾用豬肉模擬人體皮膚進行測試，結果顯示，「加特林」點燃後噴射的火花能立刻將豬肉表皮灼燒出無數黑點。同時，煙花朝天空燃放時，火花最高能飛至約6層樓的高度，水平射程最遠可超過24米。因此，消防部門強烈呼籲民眾切勿手持燃放，並應遠離人群。