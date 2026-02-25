80億機械人幫助人類工作？清華專家：10年後一周返工2日人工更高

在AI技術加速滲透各行各業的今天，不少專業人士擔心「飯碗不保」。然而，中國工程院外籍院士、清華大學智能產業研究院（AIR）創始院長張亞勤近日給出了極為樂觀的預測：未來10年內機械人數量將超過人類總數，人類屆時每周只需工作2天，且薪資不僅不會縮水，反而可能更高。



中國工程院外籍院士、清華大學智能產業研究院（AIR）創始院長張亞勤。（網絡圖片）

未來十年機械人會超過人類數量

根據內媒《快科技》報道，中國工程院外籍院士、清華大學智能產業研究院（AIR）創始院長張亞勤在最新發言中指出，到2035年，全球機械人的數量預計會突破70億至80億部，正式超過人類人口總數。屆時，人類將進入AI（人工智能）與HI（人類智能）共存的時代。

2025年9月23日，在上海舉行的第25屆中國國際工業博覽會上展出的一組大型工業機器人產品 （新華社）

張亞勤強調，AI並非單純的替代品，隨著AI的普及，整個社會的平均智商將大幅提升，人類能從重複性的體力和腦力勞動中解放出來。他將這場變革比喻為當年的蒸汽機革命：蒸汽機讓我們擺脫了體力束縛，而 AI 則正在讓我們擺脫智力的約束。

在此基礎上，張亞勤稱「我樂觀地認為，再過10年我們一週工作2天，拿的薪水不能減少，甚至還會更高。」張亞勤形容，未來的社會將更為悠閒，生活品質也會提升。

中國機器人公司優必選發布的機器人影片。 （網絡圖片）

針對社會對「AI 取代人類」的焦慮，張亞勤引用了歷史經驗作對比。他提到，技術革命的結果，常常和我們的直覺相反。比如醫療領域，AI 已經大量用於影像診斷、輔助檢查。人工智能之父傑弗里・辛頓（Geoffrey Hinton）在 2015 年曾預測，十年後放射科醫生會消失，因為 AI 讀片比人更準。

可到2025年，全球放射科醫生的數量反而比2015年多了三倍。原因很簡單：醫療不只是診斷，更是一整套系統決策、風險判斷和人文關懷，AI可以提高效率，但無法完全替代醫生。

他認為，未來不是機械人把人取代，而是人類和 AI 一起，把重複、機械、危險的工作交給機器，把決策、情感、創意、價值判斷留給自己。