重慶遊客早上餓醒　驚見猴子捷足先登進酒店房搶走即食麵

早上餓醒本想泡一碗即食麵充飢，沒想到竟被猴子「順手牽羊」拿走！2月25日，重慶一位遊客上傳的這段趣味畫面迅速走紅網絡，截至目前已獲超過30萬點讚。影片顯示，一隻猴子從酒店陽台闖入房間，直奔桌子，環視四周後抓起一桶桶裝泡麵，然後原路離開，動作乾脆俐落。有網民笑稱：「猴子：太好了，是野生泡麵。」也有人感慨現在AI太強，很多真實影片看起來都像生成出來的。



遊客分享。（極目新聞）

2月26日，影片拍攝者「可可」（網名）接受《極目新聞》採訪時表示，她入住重慶統景溫泉酒店，房間位於3樓，附帶一個小露台。事件發生在25日上午10時左右，她因睡過頭錯過酒店早餐，便打算用前一晚剩下的泡麵墊肚子，結果被猴子捷足先登。

可可提到，統景鎮溫泉風景區生態極佳，猴子數量眾多。酒店內到處張貼提醒告示，叮囑遊客晚上務必關緊門窗以防野猴闖入，她卻沒料到白天也會發生。她當時餓醒躺在床上玩手機，正好目睹全程，「拍攝時鏡頭有點晃，是因為我在後退，擔心牠打我。」可可笑道，「但是牠還挺溫良的，拿了就走了」。

一隻猴子從酒店陽台闖入房間，直奔桌子，環視四周後抓起一桶桶裝泡麵，然後原路離開，動作乾脆俐落。（極目新聞）

巧合的是，同一天晚上，另一位網民也分享類似經歷。當時她在統景溫泉酒店沒關陽台門，猴子直接進屋覓食，不僅吃掉桌上食物，還翻出包裏的花生瓜子。她調侃道，生態環境好，第一天還特地坐竹筏去景區看猴子，沒想到第二天猴子就「登門回訪」，這算不算「禮尚往來」？

這些猴子來自景區內的猴島。（影片截圖）

重慶統景溫泉酒店工作人員證實，這些猴子來自景區內的猴島，遊客可乘竹筏觀賞，島上有專人飼養照顧。猴子活動範圍廣，偶爾會跑到酒店客房尋找食物，因此酒店在各處貼出警示，並在前台入住時當面提醒住客關好門窗。工作人員補充，牠們通常不會亂拿物品，「主要目標就是找吃的」。