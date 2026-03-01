內地女替父請假兩小時吃團年飯　老闆稱｢一分鐘都不｣兼炒人引公憤

近日，山東濟南一家名為「絕情豆腐」的店鋪被網民罵翻了，原因是店裏一名54歲員工的女兒，想和父親在春節吃一頓團年飯，遂主動向店鋪老闆打電話替父親請兩個小時假，但沒想到遭到對方拒絕，最後父親還被辭退。員工女兒不忿老闆所作所為，跑到店鋪門口哭訴控訴老闆「太絕情」，現場聲討影片傳遍網絡，引發網民熱議。



隨着輿論發酵，2月26日有媒體從濟南市歷下區人社局獲悉，人社局已會同屬地街道介入調查處置該事件。



老闆拒絕女子替父請假，更回應｢一分鐘都不行｣。（網絡圖片）

女子不滿父親被欺淩，遂跑到店鋪門口聲討老闆「太無情」。（網絡圖片）

《浪潮新聞》報道，這名李姓女子稱，她父親是「絕情豆腐」店鋪的炸鍋師傅，每天工作十幾個小時，經常忙到凌晨才下班，春節假期不僅沒有法定的三倍工資，期間也才休息一天，兩父女只一起吃過一頓飯，考慮到正月初六回杭州上班，便想離家前和父親吃頓飯。

2月21日，李姓女子主動打電話給老闆，希望在當晚11點後人流量減少的時間段，為父親請假兩小時，並自願承擔請假扣除的工資。但沒想到老闆態度強硬，惡狠狠說「一分鐘也不行」，後來還打電話給李姓女子的父親，聲稱要辭退他。

氣憤之下，李姓女子衝到店鋪門口控訴老闆「太絕情」，被網民拍下影片發佈到網絡上。影片在網上發酵後，不大批網民紛紛聲討這家店，｢無情這個名字取對了｣、｢晚上11點後請兩個小時假不過分吧｣、｢比周扒皮更惡毒的老闆｣。

隨着事件發酵，店鋪方面試圖想和李姓女子協商，但她稱已委託律師處理後續賠償事宜。同時，濟南市歷下區人社局也稱，正與歷下區大明湖街道辦一同調查核實相關情況，若商家存在違反勞動法律法規的行為，將協助勞動者維權。