湛海高鐵建設現進展　建成後串聯大灣區與海南自由貿易港

近日，海南海口市生態環境局官網正式發布《新建湛江至海口跨海輪渡及相關線路工程環境影響報告書徵求意見稿公示》（簡稱《環評公示》），標誌著湛海高鐵跨海輪渡工程環評程序進入公眾參與階段。



根據《環境影響評價公眾參與辦法》，該項目環境影響報告書徵求意見稿已編制完成，現公開相關信息，廣泛徵求公眾對項目環境影響的意見與建議。公眾可於2026年2月24日至3月9日期間，透過信函、傳真或電子郵件等方式，向建設單位提交填寫完整的公眾意見表，表達與項目環境影響相關的意見。

項目廣東段建設單位為廈深鐵路廣東有限公司，海南段建設單位為海南鐵路有限公司，環評編制單位為中鐵二院工程集團有限責任公司。

湛海高鐵（湛江至海口）是國家「八縱八橫」高速鐵路網包（銀）海通道的重要組成部分，全線北起廣東湛江，向南經雷州、徐聞接入海南海口，銜接海南環島高鐵。其中，瓊州海峽過海輪渡工程航距約23公里，採用「人乘船過海」模式（旅客與列車分離過海）。瓊州海峽南北兩岸將新建高鐵專用港口：兩港各設6個3萬噸級客滾泊位，南港（海南側）另增2個檢修泊位；配置6艘3萬噸級雙向航行客滾船。

國家發改委已於2025年12月正式批復（核准）該項目可行性研究報告，總投資規模龐大，列入2026年重點建設項目清單。項目整體建設工期預計4年，目標在「十五五」期間實現建成通車。

今年春運及春節期間，海南進出島客流持續爆發式增長。據海南省交通運輸廳2月26日發布會數據：春運前24天，港口進出島旅客累計317.9萬人次，同比增長14.6%；進出島車輛76.2萬輛次，同比增長9.8%，其中新能源車14.26萬輛，同比激增超65%。春節假期9天，進出島旅客127.3萬人次，同比增長19%；車輛29萬輛次，同比增長13.3%。正月初七、初八兩天進出島車輛分別達4.02萬輛與4.32萬輛，連續刷新歷史紀錄。

湛海高鐵建成後，將實現海南環島高鐵與全國高鐵網的無縫高效銜接，構建「島內循環暢通、島外聯動便捷」的現代綜合交通體系，大幅縮短粵港澳大灣區與海南自貿港的時空距離，助力海南向區域重要交通樞紐升級，滿足民眾高品質出行需求並支撐區域經濟高質量發展。