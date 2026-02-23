乘客金手鏈掉進高鐵廁所被沖走　南寧動車所機械師手掏集便器尋回

2月21日傍，在香港西九龍開往南寧東的G928次列車上，乘客鐘女士在如廁時，價值數萬元（人民幣，下同）的金手鏈意外斷裂並被沖走，一度以為「找不回來了」。然而，南寧動車所的機械師們在完成高強度檢修任務的同時，在惡臭且狹小的真空中轉箱內徒手搜尋，最終成功撈出金手鏈。



《南國早報》報道，2月21日下午5時許，在香港西九龍開往南寧東的G928次列車上，3號車廂的旅客鐘女士向列車長蔡石玉求助。

鐘女士稱，自己在如廁後按下沖水閥時，原本戴在手腕上的金手鏈恰巧斷落，掉進便池被水沖走。該條金手鏈約有50克，價值幾萬元，當時距離她在梧州南站下車僅剩28分鐘。

原本戴在鐘女士手腕上的金手鏈斷落，掉進便池後被水沖走。（南國早報）

蔡石玉了解情況後，第一時間通知隨車機械師攜帶工具材料到場查看。由於動車組仍在運行，機械師只能先關閉3號車廂的洗手間，等待晚上動車進檢修基地後再作處理。

南寧動車所檢查庫的地勤機械師嚴芝科介紹，當晚檢修任務量達50組，是南寧動車所有史以來的最高紀錄，「我們晚上的檢修任務量很重，得分秒必爭，既要幫旅客掏金手鏈，也要確保動車組準點出庫」。

地勤機械師嚴芝科和張浩準備打開動車廁所中轉箱。（南國早報）

通過研判，金手鏈的位置在集便器真空中轉箱內。當晚8時28分，該趟復興號動車組列車駛入南寧動車所檢查庫，待列車停穩後，嚴芝科和同事張浩立即拆卸裙板和中轉箱、掏金手鏈。

嚴芝科伸手進中轉箱掏金手鏈。（南國早報）

嚴芝科找到金手鏈並成功取出。（南國早報）

由於中轉箱內空間狹小、光照效果差，他們只能徒手上陣。嚴芝科不斷變換角度尋找，幾乎將整個手臂伸進箱內。40分鐘後，他終於找到金手鏈並成功取出。目前，鐵路部門已和鐘女士取得聯繫，稍後準備交接。