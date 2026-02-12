高鐵「蜥」客亂入　乘客嚇破膽　官方回應：旅客私帶上車

近日，網民楊先生反映，他的妻子於2月2日乘坐高鐵從河南鄭州前往四川成都，列車行駛途中車廂內突然出現一隻蜥蜴。據現場拍攝的影片顯示，蜥蜴從高鐵座位下方鑽出，列車員和乘警介入處置。2月11日，鐵路濟南客運段發佈關於列車上發現蜥蜴的情況說明，表示該蜥蜴為寵物蜥蜴，初步判斷為旅客私自夾帶上車。



列車員收取垃圾時，發現座椅下方縫隙處有一隻長約10厘米的蜥蜴。（大風新聞）

列車員發現蜥蜴 乘客嚇破膽：命都快沒了

《大風新聞》報道，據楊先生介紹，2月2日，他的妻子乘坐G481次列車從鄭州回成都。下午4點多，一隻蜥蜴從座椅下方鑽出，被清理垃圾的列車員發現。楊先生的妻子稱，蜥蜴大概有小臂長，列車工作人員詢問周圍乘客有無攜帶蜥蜴上車，無人回答。

現場拍攝的影片顯示，一隻灰黃色的爬行動物從高鐵座椅下方的間隙鑽出，後續有列車員和乘警介入處置。楊先生妻子回憶稱，列車員詢問蜥蜴是否是她攜帶上車的，她才看清座位中間有蜥蜴，「那一瞬間我的命都快沒了，心跳都快停了」。

官方判斷為旅客私自夾帶上車

2月11日，鐵路濟南客運段發佈關於列車上發現蜥蜴的情況說明。經查，2026年2月2日16時35分，工作人員G481次列車收取垃圾時，發現前排座椅下方縫隙處有一隻長約10厘米的蜥蜴，列車長與乘警迅速趕到現場將蜥蜴妥善處置。

經初步判斷，該蜥蜴為寵物蜥蜴，是由旅客私自夾帶上車。列車工作人員詢問現場旅客，無人承認。當天，該次列車入庫後，工作人員對車廂進行了全面檢查清理，未發現其他異常。

鐵路部門在部分車次試點「高鐵寵物托運服務」。（YouTube@中國新聞網）

高鐵寵物托運服務使用的寵物航空箱。（YouTube@中國新聞網）

12306客服工作人員稱，就活體動物而言，「正常情況下，蜥蜴沒有辦法攜帶，小金魚、烏龜也不能攜帶」。客服人員還介紹，如果攜帶魚蝦蟹貝等水產動物，可以將箱體密封包裝，做到不撒漏無異味，進站時配合安檢即可，而貓和狗可以通過高鐵寵物託運服務辦理。