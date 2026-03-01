成都男潛伏商場通風管9小時　一夜掃蕩140萬玉石金飾獲刑10年半

四川成都一名男子藏身於商場通風管道內，潛伏近9小時後，在凌晨盜走黃金首飾、玉石手鐲等，總價值達140萬餘元（人民幣，下同）。惟在「天網」系統下，警方在案發僅9小時便人贓並獲。法院審理認為，賊人採取秘密手段竊取他人財物，盜竊數額特別巨大，裁定盜竊罪成，判囚10年半。



成都市中級人民法院介紹，被告林某曾參與商場消防改造項目，熟悉商場內部結構，因無力償還貸款，便決定盜竊商場內一間珠寶店。經過一段時間觀察，他發現珠寶店每晚打烊後，未將黃金首飾等貴重物品收回保險櫃，而是留在櫃台內。

於是，林某攜帶商場消防改造圖紙等作案工具，從地下停車場進入商場，經由空置商舖吊頂藏身於通風管道內，潛伏近9小時。次日凌晨3時，林某換裝後從吊頂下來，撬鎖盜走珠寶店內黃金首飾1885.421克、玉石手鐲6個，並順手竊取隔壁專賣店的衣物、鞋等商品。得手後，林某於當日下午將部分黃金出售。

警方接報後成立專案組，翻查「天網」及社區閉路電視紀錄，迅速鎖定林某行蹤，案發後僅9小時便拘捕林某，並從其車內查獲剩餘黃金首飾、玉石手鐲等被盜物品。通過及時有效的追贓挽損工作，該部分被盜物品及贓款已如數退還被害人，林某亦退賠被害人主要經濟損失。

2026年1月29日，在浙江省湖州市德清縣禹越鎮的一家金店，店員在整理黃金首飾。（新華社）

法院經審理認為，林某以非法占有為目的，採取秘密手段竊取他人財物，數額特別巨大，其行為已構成盜竊罪。鑑於被告自願認罪認罰，已退賠被害人的主要經濟損失，有悔罪表現，遂判囚10年半，並罰款金6萬元，同時責令繼續退賠被害人剩餘經濟損失，作案工具予以沒收。目前，該判決已生效。