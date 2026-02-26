上海八旬獨居長者無人依賴　認快遞員當契仔被盜95萬

內媒《新聞晨報》報道，上海一名獨居的八旬長者姜老太認為常給她送快遞的石姓男子人不錯，提出認對方為契仔，結果卻引狼入室，被對方偷偷轉走95萬人民幣（下同），均用於個人消費、還高利貸和給女主播打賞。



轉賬記錄。（新聞晨報）

獨居長者認契仔引狼入室

上海一名八旬獨居長者姜老太身邊沒有可依賴的人，而經常上門給她送快遞的石某不時為她提供一些幫助，姜老太便覺得石某人不錯，甚至提出認對方做契仔，又稱自己有兩套房產，日後石某可以搬來同住。

一次石某上門送快遞時，姜老太稱想網購但卻不會操作，於是請石某幫忙下單，石某因此得知姜老太的支付密碼。

示意圖。（AI生成）

多次轉賬肆無忌憚被起訴

隨後，石某多次用姜老太的微信向自己轉賬，而姜老太毫無察覺。一年多後，2025年9月，姜老太突然給石某打電話稱卡上錢少了，懷疑自己被騙錢並已報警。石某匆忙上門給姜老太轉賬6000餘元，姜老太誤以為錢款被轉回就沒再深究。結果一次姜老太請石某上門幫她在手機上買菜時，石某看到姜老太的銀行卡餘額，又動了貪念，開始肆無忌憚地用姜老太的手機向自己轉賬。

轉賬記錄。（新聞晨報）

經查，至案發，石某共計竊取被害人錢款人民幣95萬餘元，均用於個人消費、還高利貸和給女主播打賞。上海寶山區檢察院經審查後，對石某以盜竊罪對其提起公訴。