浙江女5.5克黃金戒指換新蝕八成？店員：5G是工藝不是克數

近日，浙江一女子5.5克黃金戒指換新只剩2克引發網民關注。當事人麻先生稱，妻子將去年買的金戒指到老廟黃金店舖以舊換新，拿回的全新戒指稱重發現克數少了一半多。店舖店員表示，事主換的是一口價的5G黃金，且已進行說明，不存在誤導。在當地市場監管部門和派出所的調解下，最終雙方交換回來，麻先生補償店家740元（人民幣，下同）。



麻先生去年購買的5.5克黃金戒指發生斷裂。（錢江視頻）

涉事門店。（錢江視頻）

5.5克黃金換新「縮水」？店員：5G是工藝，不是克數

《錢江視頻》報道，2025年，浙江嘉興的麻先生在結婚時給妻子買了5.5克的金戒指，於前些天弄斷。麻先生稱，2026年春節前，妻子在一家老廟黃金店舖以舊換新，拿回來的全新戒指「感覺輕了好多」，稱重之後發現，原本5.5克的黃金只剩下2克。麻先生認為，原本的金戒指價值大概在6000元左右，換成新的克重少了一半多，自己損失了三四千。

麻先生將舊戒指稱重，顯示克重為5.52克。（錢江視頻）

涉事門店售賣的5G工藝足金戒指。（錢江視頻）

老廟黃金店舖工作人員表示，5G黃金指的是工藝，這款戒指是一口價售賣，置換時店員已和麻先生妻子說明清楚「是明碼標價，不是按照克數賣」，並不存在誤導。

相關部門介入調解 麻先生補償店家740元

涉事門店售賣的5G工藝足金戒指。（錢江視頻）

雙方簽字的發票。（錢江視頻）

據麻先生的妻子稱，自己不知道5G工藝的意思，也沒注意到新戒指比老戒指輕。在當地市場監管部門和派出所的調解下，最終麻先生把5.5克的黃金拿回，5G工藝金戒指歸還店家，並補償740元。