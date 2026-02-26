浙江女5.5克黃金戒指換新蝕八成？店員：5G是工藝不是克數
撰文：吳真銘
出版：更新：
近日，浙江一女子5.5克黃金戒指換新只剩2克引發網民關注。當事人麻先生稱，妻子將去年買的金戒指到老廟黃金店舖以舊換新，拿回的全新戒指稱重發現克數少了一半多。店舖店員表示，事主換的是一口價的5G黃金，且已進行說明，不存在誤導。在當地市場監管部門和派出所的調解下，最終雙方交換回來，麻先生補償店家740元（人民幣，下同）。
5.5克黃金換新「縮水」？店員：5G是工藝，不是克數
《錢江視頻》報道，2025年，浙江嘉興的麻先生在結婚時給妻子買了5.5克的金戒指，於前些天弄斷。麻先生稱，2026年春節前，妻子在一家老廟黃金店舖以舊換新，拿回來的全新戒指「感覺輕了好多」，稱重之後發現，原本5.5克的黃金只剩下2克。麻先生認為，原本的金戒指價值大概在6000元左右，換成新的克重少了一半多，自己損失了三四千。
老廟黃金店舖工作人員表示，5G黃金指的是工藝，這款戒指是一口價售賣，置換時店員已和麻先生妻子說明清楚「是明碼標價，不是按照克數賣」，並不存在誤導。
相關部門介入調解 麻先生補償店家740元
據麻先生的妻子稱，自己不知道5G工藝的意思，也沒注意到新戒指比老戒指輕。在當地市場監管部門和派出所的調解下，最終麻先生把5.5克的黃金拿回，5G工藝金戒指歸還店家，並補償740元。
黃金甲成年輕人新年新寵 過萬金飾剪碎「指尖復活」更有儀式感？內地科技公司福利爆燈：入職1個月獲1克黃金 優秀員工享南極之旅物業市值縮水87萬黃金卻暴漲至112萬 杭州業主意外「對沖平倉」深圳百億黃金交易平台杰我睿爆煲後 深圳禁黃金高槓桿交易杭州女墮WhatsApp騙局失600萬 警方深圳金舖攔截5.9公斤黃金拉人