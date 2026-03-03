23年命案告破　南充20歲女遭劫殺　兇手潛逃以為安全回鄉經商落網

今年2月，四川南充順慶區公安分局成功偵破一宗發生於2002年的入室搶劫殺人案。當年的受害者小蔡年僅20歲，在租住單位慘遭尾隨劫財的凡某殺害。

受限於時代技術，此案曾懸宕多年。23年後，憑藉刑事技術的重大突破與警方的不懈排查，潛逃多年、自以為安全返回案發地經商的凡某最終落網。



順慶警方介紹，2002年10月，年僅20歲的小蔡租住在南充市區某機械廠宿舍樓內。事發當天，她一如往常回到出租屋內，卻沒留意背後有人尾隨。直到傍晚，家人發現小蔡失聯，趕到出租屋才發現她已遇害身亡。

兇手指認案發現場。（順慶公安）

案發後，南充市區兩級公安機關立即啟動命案偵破機制，成立專案組趕赴現場勘查和排查走訪，但受限於當時的技術條件，專案組始終未能找到指向兇手的關鍵線索，案件懸而未破。

承辦此案的刑偵大隊民警一直換人，但從未停止追查。23年後，警方最終排查出男子凡某具有重大作案嫌疑。在省廳、市局刑偵專家的全力支持下，技術民警運用最新技術再次梳理證據，經過系統論證的證據全部指向凡某。

兇手凡某潛逃23年後落網。（順慶公安）

今年1月，民警在南充某地拘捕凡某。面對民警逐一出示的鐵證，凡某供述了當年殺人的罪行。

辦案民警介紹，當年凡某尾隨小蔡回家，本想劫財卻遭對方激烈反抗，遂殘忍殺害小蔡。案發後，凡某潛逃至廣東某地，東躲西藏多年。隨著時間推移，凡某以為自己「安全」，於是悄然返回南充變成商人。目前，案件正在進一步辦理中。