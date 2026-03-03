內地網絡熱傳「體制內躺平崗位排名」　官媒批誤導年輕人

內地年輕人報考公務員的熱度持續高漲之際，近期，社交平台上流傳各種「體制內躺平崗位排名」、「最清閒神仙單位指南」等，成為不少考生熱議的話題。不過這也引來官媒批評，認為誤導年輕人，必須警惕。



日前，有自媒體發布「公務員『躺平』地圖：10大最閒崗位全解析」，指「備考兩年，換來幾十年躺平」句玩笑話是公務員熱的核心邏輯。文章介紹了10個被公認為「上岸（指考上公務員）即躺平」的黃金單位，包括總工會，適合把「服務群眾」當作口號而非硬性KPI的考生；政協，被形容為「協商國事的清閒派」；工商聯，加班被視為奢侈品；氣象局，預報有科學規律可循，科研經費充足，空閒時還能發表SCI論文。其他常被提及的還有地震局、老幹部局、地方科協、文聯、供銷社、地方志辦等單位。

另外一篇標題為「2026，進入這8個單位，直接可以躺平了」的文章，則把中國煙草集團、國家電網等大型國企列入榜單，不過文末也補充提醒：「躺平不等於不努力，多數崗位仍需面對績效考核。」

這些網絡「考公攻略」看似幽默貼心，卻引發官方強烈反彈。新華社旗下的《半月談》在2月初刊文《炒作「躺平崗位」？如此「考公攻略」要不得》，直指這類內容將公職崗位扭曲成安逸享樂的「避風港」，表面關心考生，實際上誤導青年價值觀，值得高度警惕。

隨後，3月2日《人民日報》轉載《河南日報》評論《警惕「考公攻略」炒作「躺平」》，進一步強調，這類攻略往往放大極端個案、以偏概全，否定了公務員隊伍的主流擔當形象。不僅誤導公眾對公職職業的認知，還可能讓部分年輕人入職後產生巨大心理落差，難以適應實際工作節奏。

文章警告，若放任「躺平心態」蔓延，將侵蝕政務服務根基，損害政府公信力。近年各地持續整治「躺平式幹部」，對不作為、慢作為行為嚴肅問責，明確傳遞出「躺平在體制內沒有市場」的信號。真正的公職選擇，應基於責任與擔當，而非尋找所謂的「躺平捷徑」。

官方呼籲，青年考公是對穩定與服務的理性追求，但應樹立正確政績觀，把「上岸」視為履職新起點，而非終點。要主動投身基層實踐，在為民服務中實現個人價值，讓考公回歸初心。