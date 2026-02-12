爭議聲中隱退「台灣七寶媽網紅」被爆悄悄轉戰小紅書　已生第8胎

爭議不斷的台灣網紅「林叨囝仔 The Lins'Kids」再度成為討論焦點。過去因不當評論資源班學生、臨近生產仍登山引發安全爭議而淡出社群平台的她，近日被網友在Threads爆料疑似已悄悄升格為「八寶媽」，消息曝光後迅速引發網路熱議。



一名網友2月10日在Threads發文直呼「大消息」，指出「七寶媽變八寶媽了」，貼文上線短短數小時便吸引近7萬次瀏覽、上千次轉發與數百則留言。網友反應兩極，有人震驚直呼難以置信，也有人再度翻出過往爭議，質疑其育兒方式與家庭分工問題。

陳珮芬曾在臨盆前登山，被質疑忽略自身與他人安全。（Facebook@林叨囝仔 The Lins'Kids）

其中一名自稱曾在產檢候診區巧遇的女網友留言表示，當天先看到七名孩子已十分驚訝，接著發現夫妻倆離開後，整個候診區家長都在低聲討論：

連我自己都忍不住抓著老公說：你看到了嗎？媽媽手冊，真的是八寶。

該留言也進一步助長外界對其再度懷孕的討論聲量。

回顧過往，「林叨囝仔 The Lins'Kids」（本名陳珮芬）近年爭議頻傳。除了曾在臨盆前登山，被質疑忽略自身與他人安全外，也被指出在直播中對學習支援班學生發表不當言論，引發家長族群不滿；此外，她過去在廣告拍攝中讓幼童進行高風險活動，亦遭網友批評缺乏安全意識。接連爭議重創形象，導致不少品牌切割，她也隨後關閉或停更臉書、IG等主要社群平台。

不過，有眼尖網友發現，她並未完全消失，而是轉往大陸社群平台小紅書，以「七寶媽產後運動瘦身」為定位重新經營帳號，試圖重塑形象。如今再傳升格為八寶媽，也讓她再度被推上輿論浪頭。

