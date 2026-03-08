陝西村民挖地基遇塌方被埋「僅露一個頭」　鄰里挖土90分鐘助脫困

3月3日元宵節，陝西旬陽市關口鎮泥溝村59歲村民郭師傅在自家院壩挖地基時，遭遇約2立方米早年回填土塌方，被土方完全掩埋，只剩頭部露出。危急時刻，鄰居李先生帶領兒子、親家及其他十幾名村民趕到現場，徒手與工具並用，經過約90分鐘有序救援，成功將郭師傅救出。事發影片在網上廣泛傳播，引發網民熱議與點讚。3月7日，李先生與郭師傅先後接受內媒採訪，還原了當天驚險一幕。



旬陽市關口鎮位於秦巴山地，漢江與316國道穿鎮而過，泥溝村距國道約2公里，村民居住較為分散。

據《極目新聞》報道，李先生當天帶家人到關口鎮走親戚，正與親家聊天時，突然聽到呼救聲：「郭師傅挖地基被埋了！」他與兒子、親家及其他鄰居共十幾人迅速趕往現場。到達時，院壩長10餘米，地基上方土層高約2米，郭師傅已被泥土掩埋至頸部，神情驚慌，鋤頭等工具也全被埋沒。李先生和親家第一時間跪下，用手刨開郭師傅胸前泥土，確保呼吸暢通。隨後，大家找來鐵鏟、小鋤頭，輪流徒手與工具並用繼續挖土。

李先生曾挖排水溝、鋪管道，憑藉多年市政工程經驗，迅速觀察現場，發現地形狹窄，鬆土仍有滑落風險。他立即安排人找來木頭，豎在郭師傅兩側作為臨時支撐，防止二次塌方。考慮到參與者中有多名老人，他將老人疏散，只留5名青壯年繼續施救，「救人要緊，但施救者自身安全也不能忽視」。

鄰居李先生帶領兒子、親家及其他十幾名村民趕到現場，徒手與工具並用救援郭師傅。（極目新聞）

影片畫面顯示，有人用手掌護住郭師傅面部與後腦，其他人跪在坑邊輪流刨土，一邊挖一邊安慰「別緊張，很快就出來了！」郭師傅腰部露出後，有人試圖直接拽出，李先生當場叫停：「我發現他身體在土裡是傾斜的，硬拉可能傷到腰和腿。」他改用科學方法：在郭師傅前方挖出一條約一尺寬、一米長的傾斜巷道，施救者趴進去，用手和小型除草工具繼續小心刨挖。

約90分鐘後，郭師傅腳面露出，在眾人攙扶下從深坑中走出。回望坑內，他終於露出笑容。李先生表示，救人結束後，他第一時間帶大家離開現場。郭師傅妻子留大家喝茶表達謝意，但眾人婉拒：「鄰里之間，幫一把是應該的。」李先生至今不知多數救人鄰居姓名，只記得其中一位年輕小夥子出力特別大。事後他將影片發到社交平台，引發關注。一名自稱郭師傅兒子的網民在評論區留言感謝，「有機會請你喝酒」。

郭師傅被眾人合力救出。（極目新聞）

郭師傅今年60歲，春節後兒女返崗，元宵節當天只有夫妻倆在家。他閒來無事想加固院壩，沒想到挖到早年建房回填土，導致塌方。被埋瞬間他有些害怕，直言幸虧李先生和鄰居來得快，不然真不敢想。事後他到醫院檢查，無外傷、無內傷。

郭師傅表示，如今年紀大了，外出務工難找活，後續還得把院壩加固完成。等收拾好房屋周邊，他打算請村鎮幹部上門幫忙規劃，今年準備在家搞養殖，增加收入。

泥溝村村幹部郭先生證實，村委會得知後上報鎮政府。現場勘查顯示，郭師傅挖的坡面切角接近90度，土質濕潤鬆散，引發小規模塌方，屬操作不慎導致，非自然災害。關口鎮政府副鎮長表示，鎮上已派人查看，郭師傅未受傷，也無相關部門施工。希望網友理性看待。

官方人士透露，李先生與鄰居的救人行為屬助人為樂、見義勇為，當地相關部門擬進一步了解事跡、進行認定表彰，但被鄰居們婉拒，認為鄰里互相幫忙，本就是小事。