婦女節｜高跟鞋愈高優惠愈大　內地連鎖火鍋｢蜀大俠｣被批：無底線

3月8日是國際婦女節，內地不少商家都發布專門針對女性的優惠活動，然而連鎖火鍋品牌「蜀大俠」的促銷活動卻引發爭議。



據《南都灣財社》報道，連鎖火鍋品牌蜀大俠福建南平一門店推出婦女節促銷活動，活動顯示女性顧客鞋跟越高優惠越大，還會現場測量。

根據社交平台上網民發布的圖片，蜀大俠門店推出了「58元抵100元」的代金券，並稱是「3·8女王月專屬福利，女王進店踏上傲嬌高跟鞋，現場測量鞋跟8cm」，即可在活動日期內使用「58元抵100元」代金券。此外，蜀大俠還推出了「68元抵100元」「78元抵100元」「88元抵100元」活動，對應的女士鞋跟分別為6cm、4cm和2cm。

這個活動遭到多名網民吐槽，有網民稱，蜀大俠的活動讓人「匪夷所思」，還有人表示要「拉黑」蜀大俠。網民表示，「行銷別踩底線，尊重女性才是正道」。

網民熱議：



商家為了賺錢沒底線



商家促銷，請放過女性的高跟鞋。



婦女節是權益紀念日，不是商家牟利噱頭



尊重女性，請從放下那把荒唐的尺子開始。



任何以女性外型及女性衣著做賣點的，都很低級。



對此，蜀大俠總部相關負責人回應稱，這個活動是加盟門店自己策劃的，總部事前並不知情。公司在看到這個事情後很重視，馬上在內部了解情況，並立即要求涉事門店下架相關活動套餐。目前這個活動已經全面叫停了。

該負責人進一步指出，在叫停活動同時，公司總部也與涉事門店進行了深入溝通，對這種不當行為提出嚴肅批評，並指導其完成整改，確保類似情況不再發生。對於這個事情給消費者帶來不適，蜀大俠感到非常抱歉。

不過有網民發現，該門店不是第一次舉辦類似的活動。2023年的婦女節，就推出「穿高跟鞋吃火鍋，鞋跟越高，折數越低」的活動。

蜀大俠2015年在四川成都創立，並迅速占領火鍋市場。躋身中國火鍋十大連鎖品牌，獲得「國際最美火鍋創意品牌中國著名餐飲品牌」等稱號。除中國內地外，蜀大俠還在香港、泰國、馬來西亞等境外地區亦開設有分店。