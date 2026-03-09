復旦教授揭秘人臉識別真相：圓框外畫面全被記錄　千萬記得穿衣服

人臉認證時千萬記得穿衣服？3月8日，相關話題衝上微博熱搜榜，復旦大學張軍平教授5年前的科普影片再度引發熱議，亦令無數在洗手間或被窩內進行人臉識別的人感到脊背發涼。

張軍平介紹，人臉識別畫面上常見的「圓框」僅是過濾顯示的「掩碼」，實際上後端接收的是攝像頭覆蓋的完整畫面。這意味著若在如廁、洗澡或半裸狀態下做人臉認證，周邊環境與衣著不整的圖像可能已被系統採集。



《極目新聞》報道，2021年，復旦大學計算與智能創新學院教授張軍平發布科普影片。他提醒大眾，千萬不要在洗澡時做人臉識別，「你確確實實要把衣服穿好，攝像頭並不是只看到圓的這一塊的內容，它其實全部都看到了，所以洗澡的時候不要去做人臉認證」。

張軍平提醒大眾，千萬不要在洗澡時做人臉識別。（影片截圖）

張軍平介紹，人臉識別畫面上常見的「圓框」僅是過濾顯示的「掩碼」。（影片截圖）

他解釋，做人臉識別時，屏幕上所顯示的「攝像頭的圓」只有「掩碼」的作用，實際上被拍到的畫面不止這個「圓」。

這段科普影片在2021年發布時就曾引起討論，有網民後悔自己曾在如廁、躺床上時做人臉識別，也有不少人鄭重提出，人臉識別頁面應該發布相關提示。2024年，曾有網民重發這段影片二度科普，相關討論也衝上熱搜。

張軍平介紹，攝像頭覆蓋了完整畫面，「圓框」外的畫面全都能看到。（影片截圖）

除了科普「人臉識別時一定要穿衣服」，張軍平還提到人臉識別時要「搖頭張嘴」是涉及了「騙保」問題。

張軍平稱，部分長者已去世，但家人還希望繼續取養老保險，於是上傳一張人臉照片，導致養老保險出現很大漏洞，「最好的辦法就是讓人『活』起來，動動眼睛、搖搖頭、張著嘴，這些都表示你是一個活著的人」。

復旦大學官網顯示，張軍平是復旦大學計算與智能創新學院教授、博士生導師，中國自動化學會普及工作委員會主任。其研究方向包括人工智能、圖像處理、生物認證、智能交通等，連續5年（2021—2025）入選全球前2%頂尖科學家榜單終身科學影響力排行榜，著有《人工智能的邊界》《人工智能極簡史》《愛犯錯的智能體》《高質量讀研》等書。