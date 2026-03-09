河北女遭鄰桌誤拿餐凳　偷往對方衣帽倒螺螄粉湯報復　網斥無教養

3月5日，河北保定一名女生因誤拿鄰桌凳子，竟遭對方將螺螄粉湯倒入其羽絨服的衣帽內，她回家後才驚覺衣服報廢。現場畫面被監控鏡頭完整拍下，引發網民熱議。



閉路電視畫面顯示，一名黑衣女子四處張望後，將螺螄粉湯倒在坐在其身後、身穿白色外套的女生的衣帽中。

內地傳媒報道，事主透露，自己於3月5日晚上6時許前往螺螄粉店用餐，當時店內客人較多，她隨意找了張空桌便坐下，後來一名黑衣女子端着螺螄粉抱怨「誰拿了我凳子」。

黑衣女子將螺螄粉湯倒在坐在其身後、身穿白色外套的女生的衣帽中。（影片截圖）

事主稱，自己第一時間起身歸還餐椅，但對方不依不饒，雙方隨後發生言語衝突。店員勸阻後雙方無任何交集，未料對方竟將螺螄粉湯偷偷倒在自己的衣帽。她回家後才發現衣帽被油污浸透，羽絨服因紅油難以清洗基本報廢。

影片在社交平台上廣傳，網民紛紛譴責黑衣女子的惡意報復行為，「沒有素質。心胸太狹隘」、「沒有教養，損人不利己」、「太恐怖了，這點小事至於嗎」、「現在的人，有事不能好好談的嗎？一句話就能解決的事偏搞大了」。

受害女生的羽絨服因紅油難以清洗基本報廢。（第一現場）

警方憑閉路電視紀錄，確認涉事的黑衣女子為李某。（影片截圖）

3月7日晚，警方憑閉路電視紀錄及店舖信息找到涉事的黑衣女子李某，在民警監督下當面向受害人鞠躬道歉及賠償損失，雙方就民事賠償達成和解。