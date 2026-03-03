兩會2026｜港區人大政協包機赴北京　李慧琼倡香港發行國債恆常化

全國兩會明天（４日）起在北京召開。多名港區人大代表和政協委員今早（３日）先後啟程前往北京。身兼立法會主席的全國人大常委李慧琼建議香港發行國債恆常化。另外，港區全國人大代表吳秋北建議，引入內地「綠電」令電力供應更穩定，以及人民銀行和金管局增加香港的人民幣業務資金額度。港區政協抵達北京之後，預料參觀港澳辦新大樓，以及與主任夏寶龍見面。



兩會3月4日起在北京召開，多名港區人大代表和政協委員提前一天啟程前往北京。(民建聯提供)

李慧琼：積極融入國家發展大局

李慧琼表示，今年是「十五五」規劃開局之年，香港會制定首個自己的五年規劃，讓香港更好配合、融入和服務國家發展大局。她今年提出的建議，包括推動更多國債在香港發行，並將發行國債恆常化。她指，地緣政治風險愈來愈緊張，香港要繼續扮演和做好離岸人民幣中心，又稱過去股票市場暢旺，本港需更多債券市場支持，讓香港固定收益的債券市場可特別在現時、更動蕩時，發揮更多來自世界不同地方資金的作用。

她又建議，建立首個低空跨境飛行航線，並在河套區建立國際數學數學聯盟香港分部以及提供稅務優惠等。

現時地緣政治風險越來越緊張，香港要繼續扮演和做好離岸人民幣中心。過去股票市場暢旺，我們需更多債券市場支持，讓香港固定收益的債券市場可特別在現時、更動蕩時，發揮更多來自世界不同地方資金的作用。 李慧琼

李慧琼(中)建議，打造首個低空跨境飛線線路。(民建聯提供)

吳秋北倡引入內地「綠電」

工聯會會長吳秋北表示，「十五五」規劃是國家基本實現社會主義現代化過程中，承先啟後的重要階段，立法會亦會成立一個對接「十五五」規劃工作委員會，積極推進發揮香港所長、貢獻國家所需。他今年提出的建議，包括強化本港人工智能運算、引入內地「綠電」令電力供應更穩定、改善香港到內地的高鐵站點和網點佈置等。

另一名港區全國人大代表、金融界立法會議員陳振英表示，除了「十五五」規劃剛開始，今年兩會將審議和討論《國家發展規劃法》、《生態環境法典》、《民族團結進步促進法》三條法案。他建議，人民銀行和金管局增加香港的人民幣業務資金額度，由現時的2000億元增加至2500億元、甚至更多。

港區全國政協委員、自由黨主席邵家輝則表示，其今年的提案包括在港成立平台，透過香港將不同產業的「國家標準」帶到世界各地，例如銜接RCEP和一帶一路國家的產業標準等；另一提案是讓廣西、福建、湖南等省份的貨車，直接運送貨物到香港，不用經廣東轉車，節省成本和時間。

李家超周四列席人大會議

行政長官李家超今早亦啟程前往北京，列席周四的全國人大會議，同日返港。