最快4月1日起實施　深圳調整電雞限行細則　部分區域依然全天禁行

近年深圳電動單車（內地俗稱電雞）數量狂飆，許多市民批評電動單車亂停亂放、數量多到阻街，嚴重妨礙日常通行。據深圳交警資料，截至2025年底上牌的電動單車突破600萬輛。



近期，深圳市公安局交通管理局發佈對電動單車等非機動車實施通行管理措施的通告（徵求意見稿），在保留分級限行管控的基礎上，對部份限行路段優化調整，其中一級限行區依舊全天24小時禁止電動單車通行。新規最快4月1日起實施。



近年深圳電動單車數量激增，嚴重阻礙路人日常通行。（南方日報）

一級限行區24小時禁電動單車通行

本次新規延續了此前的深圳電動單車三級限行分區管理模式，不同區域執行不同管控標準。

其中管控最嚴格的是一級限行區，如個別高速路和快速路等，大家熟悉的華強北步行街、東門步行街也屬其中。一級限行區除鹽田區鹽三路（橫鹽公路至鹽梅路段）、坪山區碧三路僅允許單車通行外，其他所有道路全天24小時禁止所有電動單車等非機動車通行。

而二級限行區則是全天24小時禁止普通市民的電動單車通行，僅允許已經完成備案的民生行業電動單車，比如快遞、外賣等保障市民日常生活的行業車輛，按規定通行。

華強北步行街屬於一級限行區，全天24小時禁止電動單車進入。（網絡圖片）

至於三級限行區則設置在部份學校周邊道路，僅在上下學對應時段，允許市民用於接送學生的電動單車通行，其他時段和其他用途的電動單車禁止駛入。

今次新規取消龍華區阪瀾大道（環觀南路至基地聯絡道段）一級限行管理和南山區登良路（南新路至南山大道段）三級限行管理。

此外，一級限行區內，鹽田區原有的鹽三路、三鹽公路管控範圍，也調整為鹽三路（橫鹽公路至鹽梅路段）。

深圳對電動單車等非機動車分三級區域限行管理。（南方日報）

新增管控路段均為二級限行區

本次調整最受關注的，就是限行路段的新增路段。

新規增加的管控路段均為二級限行區，其中有福田區香蜜湖路輔道（紅荔西路至中共深圳市委黨校段）、紅荔西路（香蜜湖路至香蜜南三街段）、皇崗口岸片區的百合二路、福田南路（百合二路以南段）、皇崗路輔道（聯檢大樓段），以及南山區前海大道（夢海大道至怡海大道段）。

據了解，本次新規正處於公開徵求意見階段，意見回饋截止時間為3月12日。新規有效期為4月1日至9月30日，後續深圳交通部門會根據實施情況，再作動態調整。