深圳將全城禁電雞？內媒闢謠：交警啓動｢迅雷01｣行動嚴查違法行為

2024年9月起，深圳對電動單車（內地俗稱電雞）實施三級限行管理，其中一級限行區屬｢絕對禁區｣，全天24小時禁電動單車通行。近期，深圳再調整電動單車限行區域，未料卻傳出「深圳禁止騎電動單車」，引發市民熱議。不過，多個內媒闢謠指，事實只是深圳優化調整部份電動單車限行路段；且於近日增強執法，交警在主幹道等部份區域嚴查違法「電雞」。



3月10日，深圳執行農曆新年後首次全市電動單車交通執法行動，重點在主次幹道、關鍵路口、商圈周邊，查處電單車逆行、闖紅燈、不按規定車道行駛等違法行為。據深圳交警消息，2026年1月起，深圳將開展為期一年的電動單車專項整治行動。



3月10日，深圳啓動「迅雷01」行動，嚴查電動單車違法行為。（深圳發佈）

《深圳發佈》消息，此次交通執法行動名為「迅雷01」，在10日早上10時展開，以福田區為重點合圍區域，同步輻射全市其餘11個交管大隊轄區，實現整治區域全局覆蓋、重點路段嚴管嚴控。

行動中，深圳交警對過往電動單車重點交通違法行為進行查處，堅持處罰與教育相結合的原則。其中一輛未按規定上牌的電動單車被查處，交警講解電動單車上牌管理相關規定及無牌上路的安全風險，督促騎行人盡快完成註冊上牌手續。

同時，交警同步開展交通安全宣講，普及安全騎行規範，並提倡「早點走、靠右行、慢慢開」文明騎行理念，引導市民自覺摒棄交通陋習，主動遵守交通規則。

深圳市公安局交通管理支隊福田大隊機訓中隊中隊長賀偉稱，本次行動重點查處電動單車逆行、闖紅燈、不按規定車道行駛等違法行為。

據深圳市公安局交通管理局消息，2026年1月1日起，廣東全省開展為期一年的電動單車專項整治行動，整治期間，深圳交警將持續強化鐵騎疊加無人機空地聯動執法，嚴厲電動單車走機動車道、闖紅燈、逆行、非法改裝、超員超載、酒駕等重點交通違法行為。