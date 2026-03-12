10歲女沉迷直播將外婆7萬養老金轉光　家屬受沉重打擊：難以入睡

農曆新年期間，海南海口的林姓女士接到母親電話，得知原本存在銀行卡內的約7萬元人民幣退休金不翼而飛。經查證後，林女士發現這筆錢在近半年內多次通過微信向北京快手科技有限公司支付，總額約7萬元；而資金流向的背後，竟與她年僅10歲的女兒有關。



據「直播海南」報道，經調查，林女士翻閱母親微信的轉賬記錄顯示，從2025年9月至2026年2月，母親賬戶陸續向北京快手相關賬戶付款。林女士表示，母親平時不使用快手，因此懷疑是孫女在外婆家使用手機時進行了充值。面對家人詢問，10歲女兒小芳承認在快手平台上充值並為主播打賞。

小芳供述，她通常在快手直播間通過「九宮格麥位」等互動方式給主播刷禮物，刷禮物的動機一為希望獲得主播回關，二為在與主播聊天時感到愉快而聽從對方招呼操作。採訪中，記者注意到小芳所用的快手賬號處於未成年人模式，因此平台內部打賞明細無法被記者直接查閱。

對於外婆賬戶設有支付密碼一事，小芳供稱曾在外婆設置支付密碼的情況下看到過密碼，並與弟弟一起記住了該密碼，進而能夠在外婆不知情的情況下進行充值。據林女士說，這筆原本計劃用於家中成員看病的養老金如今被消耗，已打亂家庭的主要開支安排。林女士表示，家中有需要長期就醫的成員，若這筆錢無法追回，對父母的打擊將很大，家人因此夜不能寐。

記者在採訪當天協助林女士向相關公司提交了未成年人充值退款申請，並聯繫了快手未成年人關懷專線。快手客服回應稱，林女士此前的申請因資料補充不及時超時，現需重新提交；如提交第三方充值記錄憑證，平台將在48小時內進行處理。

在事件處理之外，孩子為何深陷直播間並反覆打賞的問題也引起關注。小芳表示，周末父母外出工作時她常去外婆家，因無聊而玩手機、看影片；在家時父母會收走手機加以管控，但在外婆家則較難監管。林女士也承認，雖有管控意識，但對孩子在祖輩家庭的狀況了解不足，未能形成完整的教育和監護鏈。

心理諮詢師丁芳受訪時表示，孩子在直播間獲得的即時讚賞與回應，滿足了現實生活中可能被忽視的情感與尊重需求，這類正向回饋易導致孩子重複尋求類似行為（如打賞）。丁芳建議，家長應在日常生活中多給予孩子肯定與關注，例如在孩子完成作業或家務時及時表揚；此外，每天安排半小時至一小時與孩子交流，關注其學校生活與情緒變化，能有效減少孩子向網絡尋求情感慰藉的衝動。

林女士表示，事發後已開始主動調整對孩子的教育方式，承諾增加陪伴時間，並計劃帶孩子更多參與圖書館、訓練營等線下活動，讓孩子體驗勞動與生活的辛苦，理解金錢來之不易。目前，退款申請已提交並進入平台審核階段。