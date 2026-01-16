女老闆看上已婚男下屬　轉賬300萬其妻讓離婚　分手後竟起訴返還

都說現實不是電視劇，但有時現實往往更狗血。近日內媒報道，內地一名女老闆看中已婚男下屬，為了和他在一起，竟然豪擲300萬人民幣給對方妻子，要求兩人離婚。隨後女老闆如願以償和男下屬同居，但沒想到僅一年兩人戀情終結。惟女老闆心有不甘，想拿回當初給出的300萬，最終法庭駁回她的要求。



《紅星新聞》報道，這名女老闆經營一家公司，雖然事業有成但「戀愛腦」，她看上了剛入職的年輕男下屬，但可惜對方已婚也有孩子。為了和男下屬光明正大在一起，她用「有錢能使鬼推磨」那套，直接向男下屬妻子甩出300萬「分手費」作為離婚補償、子女撫養費，讓兩人成功離婚。

在300萬面前，男下屬選擇和妻子離婚。（網絡圖片）

女老闆和男下屬分手後，希望拿回當初的300萬。（網絡圖片）

之後，女老闆便和男下屬開啟甜蜜的同居生活，但沒想到好景不長，生活的瑣事讓他們頻繁吵架，曾經的濃情蜜意被消磨殆盡，最後兩人一拍兩散。分開後，女老闆越想越憋屈，覺得自己這300萬花得不值，認為這筆錢屬於基於婚戀目的的贈與，如今戀情終結，錢也該物歸原主。於是，她便一紙訴狀將男下屬前妻告上法庭，希望可以把錢拿回來。

但沒想到，法庭最終駁回女老闆的要求。律師解讀《民法典》規定，違背公序良俗的民事法律行為無效。當初女老闆支付300萬是為了促成男下屬離婚，動機不正當性，明顯違背了婚姻家庭倫理和社會公序良俗。作為破壞他人婚姻的過錯方，理應為自己的行為負責。