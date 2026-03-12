上海女被盜保險箱失逾8.3萬現金　元兇竟是「藏」在家的前男友

近日，上海徐匯區發生一起保險箱被盜案，女屋主錢女士報警稱放在衣櫃深處的鐵皮保險箱及其中約8.34萬元人民幣現金被人搬走。經警方調查，案情最終指向一名與錢女士有過短暫同居經歷的前男友，涉案嫌疑人已被抓獲，贓款亦被追回。



據《新聞坊》報道，今年1月2日晚，錢女士報警稱其居住的酒店式公寓內，存放在衣櫥深處的保險箱和內含的8.34萬現金不見了。事發前她曾多次發現現金少失，曾因此購置簡易鐵皮保險箱存放積蓄。報案時情緒激動並痛哭稱，最近來過她房間的只有五人——現任男友與閨蜜等，懷疑是熟人作案。

警方到場勘查發現房門無外力破壞痕跡，外牆亦無攀爬條件，初步傾向熟人所為。錢女士向警方出示了一張2025年12月31日拍攝的保險箱內鈔票照片，照片中一張破損的殘幣格外顯眼，成為事後辨認重要線索。

民警調取並逐幀查看從12月31日淩晨至1月2日的閉路電視畫面，發現案發當晚除錢女士此前提供的五人之外，還有一名黑衣年輕男子於1月2日淩晨1時01分從她房間走出，手提三四袋大型垃圾袋，在6至7樓的消防通道停留約20分鐘。其後該男子在6樓的垃圾桶處只剩一袋垃圾並將其丟入垃圾桶。警方隨即在公寓垃圾回收站連日翻找，於1月3日下午在垃圾堆中找到被棄置的保險箱。

面對鐵證，錢女士最終承認隱瞞了線索：原來，她的前男友林某於2025年12月28日曾短暫入住並與她同居數日，因擔心現任男友誤會，未將此事告知警方。警方追查發現，林某案發後連夜乘車回到老家太倉，翌日淩晨在網吧消費時用到一張用透明膠帶黏貼的破損紙幣。民警調取網吧消費憑證並比對錢女士提交的照片中那張破損紙幣，確認為同一張，成為將林某與贓款直接連接的關鍵物證。

1月5日上午，警方在太倉將林某抓獲。到案後，林某如實交代了盜竊經過：二人分手後仍存感情糾葛，借宿期間趁錢女士熟睡砸開保險箱後攜款潛逃。為了藏匿贓款，他曾將現金用黑色塑料袋包裹，並一度用石頭壓在村邊小河內。警方在其指認處下河打撈，成功取回沉河資金，並在其住所瓦罐內查獲剩餘零錢。

目前，林某因涉嫌盜竊罪已被徐匯警方採取刑事強制措施，涉案現金已全部追回並將返還給錢女士。