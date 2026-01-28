小米店員示範手機｢抗摔耐震｣　一放手螢幕秒裂　全場沉默超尷尬

內地一間小米3C門市近日遭民眾爆料發生一件令人尷尬的事件。一名店員為了要展示小米手機的抗摔耐震功能，便在顧客面前現場演示，沒想到，手機摔到地面後，撿起來一看才發現「螢幕裂了」，場面頓時陷入一片沉默。



根據《蓬勃視頻》影片顯示，這名女店員雙手拿著小米手機擺在胸上位置，緊接著，雙手自然鬆開，螢幕朝下，手機就這樣硬生生直落地面。

當女店員把手機拾起後，只見這部小米手機的左下角出現明顯裂痕，頓時發出一聲「哎唷」，尷尬之情油然而生，成為大型「翻車」現場。

對此，網友紛紛評論稱：

「手機碎了，維修費算誰的」

「太尷尬了吧」

「這麼嬌貴的手機」

「誰摔的就誰陪」

「這宣傳不到位啊」



【本文獲「ETtoday」授權轉載。】