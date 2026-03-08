2999元「無法竊聽」量子通信手機面市？　中國電信闢謠：與我無關

近日，網絡上流傳「中國電信對外展示了兩款量子通信手機樣品（型號REEDONE GK5），這兩款產品由中國電信和國盾量子在現有品牌手機基礎上改造而來」的相關信息。3月8日，中電信量子信息科技集團有限公司就此回應，經核實，該信息為不實信息。



此前內地網絡流傳稱，中國電信於近期對外展示了兩台量子通信手機樣品（REED ONE GK5）。這兩款機型是由中國電信與國盾量子基於現有品牌手機改造而成，預計將在今年年底或明年年初正式推向民用市場，民用版定價2999-3399元（人民幣）。

REEDONE GK5量子通信手機。（網絡資源圖）

內地網絡流傳稱，中國電信於近期對外展示了兩台量子通信手機樣品（REED ONE GK5）。（微博截圖）

傳聞稱，量子通信手機於2026年底正式開售，首批預約已經火爆。普通人也能用上無法竊聽、無法破解、物理級安全的量子通信。標志著量子保密通信技術從國家級重大基礎設施將成功進入普通消費者的日常生活。

傳聞還稱，這兩款量子通信手機主要是將預先生成的量子秘鑰置入特製的安全SIM卡中，通過這種方式，手機可以對通話語音和傳輸數據進行實時加解密。這種量子安全SIM卡基於國產密碼晶片和國密算法開發，不僅能實現海量密鑰的存儲，還支持高質量的加解密服務，已經完全具備了大規模量產的條件。

中電信量子集團回應指出，型號為REEDONE GK5的手機產品與中國電信及其全資子公司中電信量子集團、控股公司國盾量子無任何關聯。

中電信量子集團回應指出，型號為REEDONE GK5的手機產品與中國電信及其全資子公司中電信量子集團、控股公司國盾量子無任何關聯。對於未經授權擅自使用公司及母公司和控股公司名義進行宣傳的行為，公司保留追究相關法律責任的權利。敬請廣大用戶、合作夥伴及媒體以公司官方發布信息為準，切勿輕信和傳播未經證實的信息。

公開資料顯示，中電信量子集團總部設在安徽合肥，在全國多地設有研發中心和技術支撐中心。公司承擔多項國家重大科技攻關項目，開展量子信息核心技術研究，並發揮中國電信在網絡、渠道、隊伍等方面的資源稟賦，推動量子科技產業化規模化發展。2025年，中電信量子集團戰略控股國盾量子，後者成立於2009年，技術源自中國科學技術大學，主要從事量子通信、量子計算、量子精密測量產品的研發、生產、銷售並提供相關技術服務。