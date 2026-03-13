河北萬人屋苑通的竟是井水　業主憂水質：喝了八年才知真相

農村都通上自來水，小區上萬居民卻竟然喝了近十年的井水？周四（12日），河北張家口市西豪麗景小區住戶李先生向內媒反映，他至今已入住逾八年，近期與鄰居聊天時才意外得知小區供水來源是自備井水。由於家中經常出現水垢和疑似蟲卵，他質疑水質，並就此投訴。目前，相關部門已承諾在供水能力提升後關停自備井並完成入網接駁。



據《極目新聞》報道，李先生稱，他在該小區購買的商品房於2015年交付，至今已入住逾八年。小區共有約3600戶、上萬居民。去年11月與鄰居聊天時，他驚訝地得知小區供水來源是自備井水，隨後向物業確認，物業告知當年該地為荒地，開發時打了井，供水價格約為每噸3.9元人民幣。後來，李先生又在小區附近發現了機井房。

李先生表示，家中經常出現水垢和疑似蟲卵，熱水器已更換兩次，還安裝了淨水設備。他曾向區衛健委反映，獲回應稱物業對井水進行了二次供水處理、檢測達標，但他未見到檢測報告。此後他又多次向萬全區水務局和政府辦等部門反映，要求儘快接入自來水。

李先生家中熱水器已加裝過濾器。（極目新聞）

發展商人員表示不清楚十多年前打井的具體情況，目前項目處於收尾，可向物業查詢。物業多名工作人員則稱不清楚當年為何未接自來水、改採打井供水，並表示政府承諾今年6月接通自來水，物業已向相關部門發函催促。

萬全區政府辦介紹，按計劃今年應可開通自來水，建設期約四個月，具體可向區水務部門諮詢。萬全區水務局告知記者，供水公司已在年前開工，目前正在加速施工，預計6月可接通自來水。對於打井供水是否合法，該局人員表示「可以說是違法」，並稱該地曾屬橋西區管轄，對小區當年如何審批與驗收不清楚。出於民生考量，在自來水尚未接通前不宜立即關停井水。

萬全區水務局的答覆。（極目新聞）

萬全區水務局此前書面回覆李先生稱，經查小區C區存在未經許可擅自打井取水的行為，違反《中華人民共和國水法》第四十八條及《地下水管理條例》第十二條。水務局已於2025年11月18日向相關街道辦、城管執法局發出關停自備井的函，並於11月20日組織協調會，參會方包括水務局、街道、供排水公司、發展商與物業。右衛碧泉供排水有限公司正推進盆窯水廠建設，預計2026年6月底前竣工；水廠提效後，將立即啟動自備井關停與管網接駁工作。水務局表示將督促工程按期推進、加強監督，並依法對違法取水行為作出行政處罰並處罰款。