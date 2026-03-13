「一節一會」深圳開幕匯聚逾5千業界人士　將深化大灣區影視協作

備受矚目的「第十五屆中國國際新媒體短片節」與「2026中國電視劇製作產業大會暨第十一屆中國國際電視劇節目交易會」（簡稱「一節一會」）周五（13日）在深圳開幕。該行業盛會以「光影雙輝·星耀鵬城2026」為主題，承載了業界示範引領、產業生態集聚、重大專案孵化、政策發佈、企業服務、作品出海、人才培育等影視產業全生態功能，成為專業化、市場化、國際化影視產業生態超級大平台。從《奇跡》的全民共創到《驚蟄無聲》的城市美學表達，從《熊出沒》的IP長紅到微短劇的揚帆出海，從「廣東影視政策15條」的落地生根到「1+12」服務網絡的枝繁葉茂，深圳正以「一節一會」為起點，全面開放科技、影視、政策資源。



深化大灣區影視協作

據《深圳特區報》報道，2025年，在中宣部、國家廣電總局的悉心指導和大力支持下，深圳首次將分開舉辦的「一節」、「一會」融合構建為同期舉辦的影視產業「雙子星」。今年「一節一會」再度升級，吸引超2000家企業機構、5000餘名業內人士參展參會，規模再創新高，成為產業資源整合與政策落地的關鍵節點。本屆「一節一會」亦是國內首個長劇集+微短劇雙軌並行的國家級影視產業綜合服務平台。來自主管部門、頭部企業、學術機構的嘉賓共計276人，其中境外嘉賓超40人，專業參會人數超5000人次，創歷史新高。

從精品短劇集《奇跡》登陸央視一套黃金檔，到春節檔票房突破12億元人民幣的《驚蟄無聲》全程深圳取景，再到陪伴一代人成長的《熊出沒》系列，「深圳出品」正成為影視精品的代名詞。一系列成果的背後，是深圳對影視產業系統性佈局的持續加碼。乘著「廣東影視政策15條」的東風，作為「科創之城」與「微短劇出海第一城」的深圳依託自身科技底色與產業基礎，加速推動中國影視從「內容出海」向「產業生態出海」跨越，在「十五五」開局之年，以「一節一會」為支點，傾力打造影視產業高地，為中國影視產業高品質發展貢獻力量。

「深圳出品」短劇集《奇跡》累計收視已達4.96億。（作品海報）

在開幕式上，國家廣電總局首次系統闡述長劇、中劇、短劇的底層邏輯，明確「網劇新三樣」（中劇、短劇集、網路故事片）的行業命名，並正式啟動「劇好看」大屏點播聯盟。大會期間，三大權威產業報告《2025年度微短劇產業報告》（金鵬指數）、《中國短視頻發展研究報告（2025）》（短視頻藍皮書）、《2025年度微短劇出海白皮書》將接續發佈，從不同維度勾勒行業圖景。值得一提的是，中央廣播電視總台、愛奇藝、優酷、騰訊、芒果TV、湖南衛視、紅果短劇等七大主流平台首次集中發佈2026年度內容計劃，直面「分賬體系革新」等核心議題。

中國電視劇製作產業協會副會長兼秘書長蘇曉表示，這是國內首個能夠一次性彙聚長劇、短劇全產業鏈資源的盛會。本屆大會被定位為一個直面痛點、務實突破、前瞻方向的綜合性行業盛會。活動特別設置粵港澳大灣區影視產業政策與資源對接專場，聯動香港貿易發展局、澳門亞洲藝術電影節、TVB、英皇娛樂等資源，組織9場平行主題沙龍，構建跨區域產業生態協同格局。現場特設「香港館」、「澳門館」，進一步深化大灣區影視協作。

精準對接 實效落地

作為國內影視行業「開年第一展」，總面積約3000平方米的展覽空間集形象展示、供需對接於一體。來自11個國家和地區的90家現場企業、近200個展示機構參展，包括佳能（CANON）、索尼（Sony）、谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）等國際機構，以及全市各區88家影視相關企業，預計彙聚150多名海內外採購商、80多名投融資機構代表。

展會首創「會前精准匹配—會中對接洽談—會後跟蹤落地」的全周期服務機制。周五下午起，平台需求發佈、影視專案創投簽約、AI短片競演終極路演等核心交易活動將密集展開，已精選約30個項目進行路演。

《神·筆》為深圳出品的首部科幻愛情AI短劇。（作品海報）

重點簽約發佈內容，包括了深圳微短劇政策及海外場景拍攝基地建設規劃發佈；愛優騰芒等七大平台年度計劃亮相；中國廣播電視社會組織聯合會與塔讀文學「微短劇+」百部精品國際傳播合作簽約；《與狼共眠》、《春來枕星河》等十餘個微短劇項目路演簽約；深圳文化產權交易所網路視聽要素交易專區發佈。力爭實現產業合作項目簽約超30個，帶動深圳影視產業營收增長15%。

依託深圳先行示範區創新基因和「廣東影視政策15條」中「健全影視拍攝服務體系」的指引，本屆「一節一會」全面展示深圳領先的影視服務能力。展會現場特設「深圳影視產業服務中心」、「深圳市微短劇服務中心」、「廣東影視綜合服務平台」三大展台，集中呈現政策、基金、線上交易專區等四大發佈內容。

作為城市影視服務的「數位底座」，由深圳電影製片廠主導的小程式「i開拍」集拍攝申請、取景資源、演員公會等七大功能於一體，被譽為「影視拍攝的深圳效率新標杆」，已成功保障《奇跡》、《新聞女王2》、《E計劃》等36個頭部項目，建立「1+12」全市影視服務網路。深圳電影製片廠重點專案的成果，包括首部總台共創精品短劇集《奇跡》已於央視一套黃金檔跨年播出，榮獲中國電視劇年度盛典「年度特別榮譽」；周星馳導演電影《E計劃》進入後期製作，計劃暑期檔公映；《營救飛虎》、《驚蟄無聲》等專案穩步推進；深港合作電影《生命水線》正式啟動。在《驚蟄無聲》協拍中，團隊推動崗廈北地鐵站、深圳美術館等標誌性場景進入銀幕，獲得主創高度認可。

講述深圳故事的《我的山與海》正在熱播。（作品海報）

正在廣東拍攝《什麼意思夫婦》的製片人張小磊評價深圳的影視服務時表示：「就三個字，從主管部門到地方，感覺他們是發自心底的『願意做』。」他認為，就算是個小劇組，只要線上提交需求，就有專人回饋，後續拍攝非常通暢，「這是我拍戲十幾年來第一次做到所有流程嚴絲合縫」。圍繞微短劇產業發展，深圳市微短劇服務中心持續優化專案備案、拍攝協調等服務。活動期間，深圳將發佈「1+N」視聽產業園規劃，組織馮勝勇、劉和平、王小槍等約20位知名編劇、導演開展深圳采風活動，構建從政策諮詢到專案落地的全鏈條服務體系。

當晚，「金樹林·綻放之夜」還將正式啟動「我就是奇跡」中央廣播電視總台央地（深圳）共創精品中短劇創作大會，全力將深圳建設為全國精品中短劇創作高地。

作品申報實現21個APEC經濟體全覆蓋

緊扣2026年APEC會議契機，本屆「一節一會」全力打造中國影視出海超級通道。作品申報實現21個APEC經濟體全覆蓋，投片超500部。本屆短片節金鵬導演扶持計劃共收到124個國家和地區4306部作品，精選出11個APEC經濟體的15部作品，國際化程度再創新高。今晚的「金鵬之夜」盛典，第88屆奧斯卡最佳音效剪輯獎得主大衛·懷特等國際嘉賓將到場，增設「年度精品短劇」和「APEC經濟體精品短片短劇」榮譽。

來自俄羅斯、美國、澳洲等APEC經濟體的約40位影視代表組團赴深參加「APEC與灣區聯動」專場活動。TikTok、ReelShort、Google、亞馬遜等國際平台代表將參與對話。國際微短劇市場特設「出海服務專區」，發佈《深圳微短劇出海白皮書》。據DataEye創始人汪祥斌介紹，2025年1月至10月，海外微短劇應用內購收入突破18.47億美元，深圳企業貢獻全國50%以上出海產能——2025年全球短劇出海影響力Top20 APP榜單中，深圳有楓葉互動（ReelShort）、山海（StardustTV）、無限進制（Dreameshort）3家企業上榜，彰顯深圳影視劇出海實力。

活動期間將啟動深圳微短劇海外場景拍攝基地建設規劃，發起「APEC影視人深圳之約共創計劃」，推動中國影視從「內容出海」向「產業生態出海」跨越。2025年，深圳外貿出口已連續33年居全國首位，交易夥伴遍佈全球。近年來，深圳將影視作品出海納入文化對外貿易重點佈局，持續培育出海內容，拓展海外發行管道，深化與港澳的跨境協作。今年，深圳將進一步加大文化出海和國際傳播力度，健全影視出海全鏈條服務體系，加快推進國家微短劇出海基地建設，全力打造「文化出海第一城」。

深度融合深圳「科創之城」稟賦，本屆「一節一會」打造影視前沿技術首發首秀舞臺。前沿技術應用區約1115平方米，吸引阿裡雲、火山引擎、萬興科技、騰訊雲、可靈AI、眾擎機器人等30家AI、機器人及影視裝備企業參展，集中展示AIGC劇本生成系統、AI視頻內容生產系統、虛擬影棚、全球首款機器人手機等最新成果。

大會設立「AI技術賦能微短劇」專場對話。（深圳特區報）

農曆新年期間，深圳「華強北AI八駿」憑藉新奇創意與科技質感火遍全網，成為AI技術深度融入多元場景、賦能現實應用的生動注腳。報道指，深圳將繼續依託強大的科技優勢，加快影視工業體系升級，賦能影視產業高品質發展。大會設立「AI技術賦能微短劇」專場對話，舉辦「無限可能」AI視頻競演，共收到800多部作品。活動期間，阿里雲、火山引擎將發佈AIGC短劇整體解決方案，舉辦《AIGC驅動影視工業化》《大模型時代下AI內容創作新生態》等主題分享。現場設置的「AI影視工坊」「虛擬拍攝體驗」「機器人交流」等互動場景，讓科技從展示走向落地，向全球展現中國影視科技的領先水準。