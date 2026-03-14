廣州32歲程式員猝死：生前過勞、死後仍收工作訊息　官方認定工傷

去年底，廣東廣州32歲程式員高廣輝於周末在家猝死，之後被揭生前工作強度極大，長期熬夜加班，即使在他送院甚至宣告死亡後，仍收到同事發出的訊息要求處理訂單，令人心酸。周五（13日）晚，高廣輝的妻子楊女士透露，今年2月，廣州黃埔區人力資源和社會保障局作出認定，高廣輝死亡的情形視同為工傷。對於結果，楊女士表示家屬滿意。



高廣輝於周末在家猝死。（haiwaiwai.com）

據廣州黃埔區人力資源和社會保障局作出的《認定工傷決定書》顯示，2025年12月19日，該局受理廣州視琨電子科技有限公司提交的高廣輝工傷認定申請後，經調查核實情況。高廣輝為廣州視琨電子科技有限公司職工，2025年11月29日早上在廣州市黃埔區新龍鎮星匯城30棟2101房突發疾病，被送至廣東省第二中醫院黃埔醫院救治，經搶救無效於當天13時00分死亡，死亡原因為呼吸心跳驟停。

當局指，考慮到高廣輝的工作時間，工作崗位等因素，綜合多方證據，高廣輝死亡的情形，符合《工傷保險條例》第十五條第一項之規定，現予以視同為工傷。

高廣輝生前照。（tvsou.com）

據楊女士介紹，高廣輝於1993年生於河南，2012年考入廣州軟件學院，2019年通過社招進入廣州視源電子科技股份有限公司（以下簡稱「視源電子公司」）的子公司，廣州視琨電子科技有限公司工作，生前擔任公司軟件二部的部門經理。

楊女士稱，視源電子公司實行彈性工作制，工作強度大，辦公室常備行軍床。高廣輝生前承擔巨大的工作量，時常需要加班。2025年11月29日周六當天，高廣輝早起開工時覺得肺有些難受，回床上躺了會兒又繼續工作，但之後暈倒，經搶救無效死亡。

與妻子的聊天紀錄顯示高廣輝工作繁重更時常回不了家。（haiwaiwai.com）

高廣輝與妻子。（tvsou.com）

楊女士希望，丈夫的名字能被外界記住，強調這次的工傷認定非常有意義，希望能成為同類事件的重要參照，並推動相關法律法規的完善。

她還透露，自己此前就丈夫的生命健康權、丈夫的遺物被私自處理、丈夫的加班費三個案由，向廣州市黃埔區人民法院及黃埔區勞動仲裁委提交立案申請，目前正在待審核階段。此外，在維權期間，她曾遭到多次造謠誹謗，已就此提起兩起民事訴訟。