河南30歲男如廁猝死　倒地僅1分鐘失去意識　妻：事前身體有徵兆

近日，河南一名30歲男子清晨在家裡上廁所，結果突然倒地猝死。死者妻子彭姓女子稱，生前丈夫身體有徵兆，一向很少感冒的他突發感冒並伴有咳嗽，另外胸口也疼痛，但可惜他們並不重視，導致禍事來了躲不掉。



對此，有醫生表示，清晨時段是心血管疾病的高風險期，大家起床應放慢動作，如廁不宜久蹲，若出現胸痛和胸悶，應立即停止活動並撥打急救電話，把握黃金救援時間。



30歲男子上廁所猝死，留下妻子獨自撫養三個孩子。（紅星新聞）

男子猝死前的身影。（紅星新聞）

《紅星新聞》報道，1月30日早晨，男子像平時一樣去廁所，惟沒想到他突發不適，從倒地到失去意識僅短短1分鐘。事後，家人立即進行急救並撥打120，但醫護人員抵達後，確認男子已無生命跡象。

猝死有預兆 男子身體曾發出信號

死者妻子彭姓女子表示，丈夫一直身體强壯，沒有其他基礎疾病，只是前段時間患上感冒發燒和胸口痛，但沒想到這是猝死前身體發出的信號。

甚至他們以為只是普通感冒，因為沒有發燒，雖然去了醫院做CT檢查、抽血和心電圖檢查，但都沒查出異樣，未料病情會突然惡化，「只是上個廁所，人就沒了」。

3個孩子要養 還有生病老人

死者家裏經濟條件並不好，其妻子稱，丈夫每月工資五六千人民幣，要養三個孩子，還有一位因病要化療的父親，身心長期處於高壓狀態。為了撐起這個家，她甚至要離家到廣東打工。

其妻子又稱，家屬至今不敢將噩耗告知死者父親，因他現在仍在治病化療中，「真的不知道未來的路要怎麼走」，希望能獲得社會關注與幫助。

醫：清晨如廁猝死風險高

隨著事件在網上被傳開，有網民表示「胸痛就是心梗前兆了」、「胸痛一定要注意了啊，特別冬天心腦血管問題嚴重」、「現在猝死有年輕化趨勢」。

對此，有醫生科普，清晨對心血管疾病患者而言，是高風險時段。尤其是習慣清晨如厠的人要注意，用力排便會加大腹壓，迫使回心血量驟減；而當這口氣鬆開時，血液又猛地湧回心臟，給心臟帶來巨大衝擊，使血壓劇烈波動，極易導致心肌梗塞。

因此，大家如廁不要久蹲，特別是如果出現胸痛和胸悶的症狀，應立即停止活動並撥打急救電話，把握黃金救援時間。