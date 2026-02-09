台北溫泉湯屋雙屍命案　46歲女浸溫泉猝死　男友受嚇心臟病發亡

2月8日下午，台灣台北市北投區一間溫泉湯屋傳出意外事件，46歲郭姓女子被發現陳屍湯屋泡湯池內，其46歲李姓男友疑見女友身亡，情緒劇烈波動下倒臥池外，送醫搶救後仍宣告不治。



女子在湯屋內猝死，男友見狀心臟病發送醫仍宣告不治。（台北警方）

據《中時新聞網》報道，事發地位於北投區一家溫泉湯屋。據了解，出事的店家本身也有餐廳服務，很多民眾都會來這邊聚餐吃飯，然後享用大眾池泡湯，尤其是在天氣冷的冬天，周末假日常常人潮爆滿。

8日下午5時許，湯屋的工作人員查看時，驚見有一男一女分別倒臥在浴池內及浴池外，因此立即通報警方處理。

溫泉湯屋。（資料圖片）

女友浸溫泉猝死 男友激動引發心臟病猝逝

當地警方透露，倒地的46歲李姓男子為溫泉餐廳的停車場員工，與46歲郭姓女子為情侶關係。當時郭姓女子獨自一人在湯屋浸溫泉，因為太久沒有回應，男友前往開門查看，不料驚見女友疑似在池內猝死，男友驚嚇之餘心臟病發。救護人員趕抵時，發現女子已明顯死亡，男子則尚有微弱氣息。

警員下午5時53分接獲報案趕抵現場，立即將李姓男子送往醫院急救，但仍於晚間7時許宣告不治。警方鑑識人員勘驗現場，初步排除有外力介入，至於這對男女身亡前有無飲酒，以及有無身體相關疾病，還有待警方調查釐清。