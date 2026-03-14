有片｜25歲女用牙齒啃胡蘿蔔　啃出70公分高黃鶴樓和萬里長城爆紅

湖北恩施一名25歲女孩用牙齒啃胡蘿蔔，啃出萬里長城、70cm高黃鶴樓等作品，在網絡上引發關注。她自稱全網「牙雕」第一人，創作全程不藉助任何刻刀、刻針等工具，僅用牙齒完成，有網民戲稱她「嘴裏藏了台3D打印機」。



湖北恩施25歲女孩用牙齒啃胡蘿蔔，啃出70cm高的黃鶴樓。（抖音@優點點）

陳琴還啃出過中國結、鏤空鎖鏈等造型，累計作品超百件。（抖音@優點點）

陳琴用牙齒啃出「林則徐虎門硝煙」。（抖音@優點點）

啃胡蘿蔔一周變出萬里長城

《極目新聞》12日報道，這名創作少女名叫陳琴，她說接觸「牙齒啃雕」純屬偶然，去年年春節在家直播解悶，無意間用胡蘿蔔啃出造型，受到不少網民關注後，便開始專注這一創作。

此次走紅的「萬里長城」作品，耗時近一周「啃制」而成，作品雖體積小巧，但城牆輪廓、錯落城垛、蜿蜒牆體、烽火台等細節清晰可見，形態逼真；而70cm高的黃鶴樓則是啃了五六天，「啃完腮幫子疼」。

「萬里長城」作品雖體積小巧，但城牆輪廓等細節清晰可見。（抖音@優點點）

除了萬里長城和黃鶴樓，陳琴還啃出過中國結、鏤空鎖鏈、花鳥、文字等造型，累計作品超百件。

創作材料以新鮮生胡蘿蔔為主

陳琴的創作材料以新鮮生胡蘿蔔為主，她表示，白蘿蔔、青蘿蔔也曾嘗試，但食用後易刺激腸胃，而胡蘿蔔質地軟硬適中、顏色鮮亮、便於塑形和保存，因此成為固定原料。

創作時，陳琴不提前切割胡蘿蔔，而是直接用門牙和犬牙配合啃咬、打磨。精細部位則放慢速度，用牙尖一點點雕琢，全程憑手感和經驗把控造型與細節。

而對於創作所產生的胡蘿蔔邊角料，陳琴也從不浪費，將可食用部分做菜，剩餘碎屑餵豬餵雞，物盡其用。

未來想挑戰清明上河圖

對於這個獨特的創作能力，陳琴坦言並非專業雕刻師，但高中學過平面設計、大學接觸過建模，自幼喜歡畫畫，有一定美術功底，這讓塑形更得心應手。她也稱，傳統牙雕以象牙為材、藉助工具，屬於非遺技藝；而自己的「牙雕」是以牙齒為工具、以胡蘿蔔為材的現代趣味創作，並非傳統牙雕，只是一種小眾創新形式。

隨着作品走紅，陳琴收穫百萬粉絲。她發現不少粉絲是學生，於是嘗試將中國歷史、非遺文化融入創作，用趣味造型講述小故事，讓知識傳播變得更生動易懂。

對於未來，陳琴表示會繼續堅持胡蘿蔔「牙雕」創作，挑戰更複雜、更有創意的大件作品，比如清明上河圖。她希望用這種獨特方式，讓更多人看到小眾創作的魅力。