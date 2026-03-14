被爺爺遺棄廁所後被荷蘭夫婦收養　女子尋親28年終與生父生母團圓

3月12日，出生在江西南昌、尋家28年的洪楊麗從荷蘭飛回江西南昌認親，據內媒報道，洪楊麗出生於1998年11月5日，出生兩天後被爺爺遺棄在江西南昌街頭的廁所裏，隨後她被警察帶到福利院並在1歲時被一對荷蘭夫婦收養。她於2024年12月在志願者幫助下開始尋親，2025年7月DNA比對成功確認了親生父母身份。



不過許多網民對於這個尋親故事並不買單，除了批評洪楊麗家庭「重男親女」之外，更多人不解為何不追究洪楊麗爺爺遺棄罪的責任，不少網民質疑，為何當初洪楊麗的父母不報警。洪楊麗爸爸受訪時則表示，「不敢去責怪長輩」，洪楊麗母親透露，女兒被遺棄後自己有整整16年都沒有再和自己的公公、即洪楊麗的爺爺說過一句話，直到12年前洪楊麗的爺爺過世。



重男親女爺爺將出生兩日孫女丟棄

綜合內媒報道，洪楊麗12日從荷蘭飛抵南昌，在志願者協助下與失散多年的親生父母相認，她抵達時吸引許多內媒前往採訪，洪楊麗計劃抵達南昌的首日先遊覽家鄉、品嘗美食，準備迎接次日的認親團聚。

據了解，她出生於1998年11月5日，兩天後便被親爺爺遺棄在南昌路邊的一間廁所，當時她被發現後警察送入當地福利院，一年後被一對荷蘭夫婦收養，隨後被帶往荷蘭生活並成長至今。

在海外長大的洪楊麗一直對自己的身世抱有疑問。2024年12月透過民間尋親平台「寶貝回家」志願者的幫助尋找親生家庭。經多方查證與DNA比對，2025年7月確認親生父母身份。

對於當年女兒被遺棄的原因，洪楊麗的生母透露，是因為的洪楊麗的爺爺重男輕女，女兒出生後不久便被爺爺偷偷抱走，家人曾四處尋找未能找到，當晚她一直哭泣無法入睡，更與自己的公公大吵一架。如今洪楊麗爺爺已過世，也難以再追究。

洪楊麗爸爸表示，「這些年不敢去責怪長輩」，但他強調，他們在生洪楊麗之前已經有了兒子，並沒有打算把女兒送走。洪楊麗爸爸表示，這一次洪楊麗回家，他們的三個兒女、即洪楊麗的哥哥姊姊也都會回家與妹妹團圓，預計席開18桌宴請親朋好友，洪楊麗的父親更準備了金手鐲送給女兒。

洪楊麗的父親則表示，多年來一家人對此事心存遺憾，也不敢過多責怪長輩，妻子為此承受了巨大的心理壓力，「這些年她受了很多委屈」。

針對網路上許多猜測和批評，洪楊麗的父親回應稱，他們不願多說，「女兒能回來，比什麼都重要」。

不過許多網民對於這個溫暖的尋親故事並不買單。他們批評洪楊麗的家人是「默許」爺爺的犯罪，「為什麼這麼多年都不報警」、「在福利院待了一年，怎麼可能找不到」，也有不少網民選擇給予洪楊麗祝福，除了感謝收留她的荷蘭夫婦的善心，更希望她的未來能不受童年遭遇的影響，愈來愈光明。

網民點睇：

「為什麼不追究過往？只有付代價的人，只有吃虧受罪的人，有資格說這話。一個金手鐲，換一個在荷蘭的女兒，如果他們以後，對女兒只有付出而無所求，不以親情進行道德綁架，那他們是在贖罪和補償。」

「媽媽面無表情，對爸爸說的話毫不動容，說明爸爸是默許扔孩子的。」

「現在的洪楊麗一定非常堅強，面對生活的艱辛和挑戰，她將用自己的智慧和勇氣去克服，讓未來更加美好。」

「不可能是爺爺一個人做的決定，應該是全家人共同的決定，只有媽媽不知情。 全家人追生男寶，江蘇也有很多這樣的家庭。」

