春節開車返鄉「外掛毛孩」成潮流？川渝高速公路驚現62具貓狗屍體

2月25日，四川的吳先生在樂山開往重慶的約300公里高速路上，累計發現62具貓狗屍體，其中約七八隻是狗，其餘多為貓，推測是因不少飼主春節返鄉途中用簡陋的編織袋、膠袋，將寵物吊在車後或放在車頂，因相關防護不足遭遇事故。



許多網民反映在高速上看到類似的事故。（抖音@晴天不睡覺）

許多網民反映在高速上看到類似的事故。（抖音@晴姑娘吖）

許多網民反映在高速上看到類似的事故。（抖音@克力不是巧克力）

許多網民反映在高速上看到類似的事故。（抖音）

《頭條新聞》報道，據吳先生稱，他在從四川樂山開往重慶的路上，發現有許多寵物的屍體，數量約有62隻。他還稱，有幾隻寵物狗身上穿着衣服，毛髮也比較乾淨，「明顯是家養寵物」。他推測，很多人返鄉途中「跟風」把寵物掛在車外，沒做好防護措施，導致寵物遭遇事故。

網民稱從廣安到內江高速上20分鐘內看到不低於20只貓狗尸體。（抖音@瘦瘦圓圓）

「開車帶寵物回家過年」是近年來的流行現象，其中，「外掛」的方式成為社交媒體上的熱門內容。一些寵主為寵物製作了結實、透光透氣的鐵籠或箱子，被稱為「移動的窩」，受到網民稱讚；但也有一些人用簡陋的編織袋、膠袋，將寵物吊在車後或放在車頂，造成安全隱患。

目前已有多名網民反映類似的事故，在網上發布自己在高速上看到的寵物屍體的照片，紛紛表示「很心痛」。