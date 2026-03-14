新疆狐貍咬人後疑遭滑雪場打死　屬二級國保動物　林草部門介入

近日，新疆阿勒泰地區布爾津縣吉克普林國際滑雪度假區（禾木雪場）發生野生狐狸襲擊遊客事件，引發關注。有遊客被咬傷後前往衛生室接種狂犬疫苗。滑雪場早前回應媒體稱「不清楚此事」，但3月13日有知情人士向內媒爆料，事發當天（3月10日）咬人狐狸已被滑雪場工作人員當場打死，並提供現場影片佐證。目前，當地林草部門已介入核查，若屬實，涉事行為涉嫌違反《野生動物保護法》。



事件經過：狐狸接連追咬多名遊客

綜合《大河報》等報道，3月10日中午，吉克普林滑雪場雪道內，一隻狐狸先咬住一名男性遊客褲腿，被甩開後轉而撲向另一名女遊客，導致女遊客驚恐尖叫。現場影片顯示，狐狸行為異常兇猛，平日狐狸見人多會躲避，此次卻主動追咬多人。

受害遊客劉先生回憶，被咬發生在中午，下山後立即接種狂犬疫苗。他向滑雪場反映，對方僅登記信息，無後續處理。劉先生表示，雪場狐狸常出沒，但通常不主動接近人類，當天這隻狐狸明顯異常。

有遊客上傳傷口照片，證實咬傷需打疫苗。部分報道指出，這隻狐狸後腿疑似受傷（可能被單板滑雪者撞擊），產生應激反應，專門追咬單板遊客（被戲稱「單板復仇者」），對雙板遊客視若無睹。專家分析或與條件反射有關，狐狸將單板視為傷害源。

劉先生展示傷勢。他證實咬傷需打疫苗。（大河報）

最新爆料：狐狸被滑雪杖擊打致死

3月13日，知情人提供一段影影片，拍攝時間約3月10日12:30左右，即襲擊後不久。

畫面顯示，數名戴紅袖章、穿青色馬甲的工作人員手持滑雪杖追趕、圍堵狐狸。成功圍困後，一人用滑雪杖猛擊狐狸頭部，持續約40秒，狐狸倒地不起。

爆料人稱，狐狸無明顯瘸拐，雪地留血跡，疑被當場打死。

畫面顯示工作人員手持滑雪杖追趕、圍堵狐狸。成功圍困後，一人用滑雪杖猛擊狐狸頭部，持續約40秒。（大河報）

狐狸倒地不起。（大河報）

滑雪場多次否認 公眾號發文稱「瘸拐因發情期互鬥」

3月11日，滑雪場回應媒體「不清楚狐狸咬人」，建議關注公眾號。12日，吉克普林滑雪度假區公眾號發文回應狐狸情況，其未提咬人，僅稱春季為狐狸發情期，狐狸間爭配偶、領地易打鬥，腿部瘸拐係撕咬外傷，非人為；經專業確認，該狐狸無疾病、非「瘋狐」，請遊客放心。

3月13日，記者再次致電客服核實「打死狐狸」，對方明確否認「沒有此事」，隨後掛斷，之後電話無法接通。

林草部門介入：若打死屬實將處罰

滑雪場的狐貍。（吉克普林滑雪場公眾號）

記者將事件反映給布爾津縣林業和草原局，對方先稱將核實，後指事發地不在其管轄，建議聯繫阿勒泰山林業局。

阿山林業局布爾津分局負責人接受採訪稱，10日下午4點多接收一隻腿部瘸拐狐狸，暫未聽說打死狐狸。收到視頻後，將推送給當地派出所核查。

負責人強調，若證實滑雪場打死狐狸，行為涉嫌違法。赤狐（滑雪場附近狐狸學名）屬國家二級保護動物，將按《中華人民共和國野生動物保護法》處罰。滑雪場公眾號2024年科普亦確認狐狸為赤狐、二級保護動物。