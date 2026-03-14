廣場舞擋門擾生意　武漢火鍋店主持刀傷2人　社區曾多次協調無果

3月11日晚，湖北武漢漢陽區一火鍋店老闆與門口跳廣場舞人群發生爭執後持刀傷人，致兩人受傷，其中包括一名跳舞者及一名上前勸架的市民。



湖北武漢漢陽區一火鍋店老闆與門口跳廣場舞人群發生爭執後持刀傷人。（中國新聞週刊）

民警及社區人員介入調解。（中國新聞周刊）

火鍋店原為牙科診所 長期有人跳廣場舞

《中國新聞周刊》報道，3月13日，據火鍋店附近的商戶透露，事發門店原為一家牙科診所，晚上無人經營，長期有廣場舞愛好者在此活動。2026年2月診所轉租為火鍋店後，廣場舞人群仍繼續在門前跳舞，嚴重影響火鍋店晚間經營。商戶稱，3月9日晚，火鍋店老闆將廣場舞人群的音響弄停，雙方矛盾產生，當天民警已介入協調。

多次溝通無果 雙方起爭執致2人受傷

民警及社區人員介入調解。（中國新聞周刊）

涉事地附近商戶。（中國新聞周刊）

商戶稱，所在地社區工作人員曾多次組織協調，並建議廣場舞人群更換跳舞場地致附近空地，遭到對方拒絕。火鍋店老闆持滅火器驅趕無果，後持刀傷人。據了解，受傷的兩人一人為跳舞者，一人為勸架市民。

據社區工作人員稱，跳廣場舞的均為退休人員，「協調過，他們根本不聽」。目前，當地派出所已介入調查。事發後，不少網民表示理解老闆的行為：「不和諧的事件起源於放肆無序的人群」「該有人管管這些跳舞的了」。