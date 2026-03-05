日本栃木縣強風吹倒巨型招牌 3台遊客摘士多啤梨遇橫禍受傷送院
撰文：盧詩文
出版：更新：
3月5日，日本枥木縣那須町一家士多啤梨園發生招牌倒塌事故，導致三名六十多至七十多歲的台灣遊客受傷。當地救援部門動用醫療直升機將傷者送院救治。
事發地點位於那須町一家提供「士多啤梨放題」的觀光果園。當地時間周四上午，現場一塊面積達3米乘4米的巨型金屬招牌疑被強風吹倒，壓傷三名年齡分別六十多至七十多歲的台灣旅客，導致其頭及腳等部位受傷。事發後，當地救援部門動用醫療直升機將傷者送院救治。
警方初步調查發現，出事的招牌並非簡單掛在牆面，而是設有堅固的混凝土基座。然而，現場陣風威力驚人，竟將整塊招牌連同基座一同吹翻。
初步調查指，意外主因是現場陣風過於猛烈，導致招牌整塊被吹倒。當時，那須町地區正處於日本氣象廳發布的強風警報範圍之中。根據實測數據，現場附近風速高達每秒27.4米（98.64公里／小時），威力足以吹起較輕的建築物。
