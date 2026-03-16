臨時工疑連續加班宿舍猝死　公司：僅出勤4天半，願配合申請工傷

在江蘇南京打臨時工的陳志坤，連續加班後在宿舍感到不適，年廿八（2月15日）早上被室友發現死亡。家屬懷疑死因與連續超長加班有關。

陳志坤所在公司負責人表示，他入職後累計出勤4天半，有偶爾加班情況，無超長加班，出事前一天已請辭，公司願意積極配合家屬申請工傷工亡認定。



《封面新聞》報道，家屬陳先生介紹，侄子陳志坤出事時還未滿31歲，早年在外打工做過各種工作。2月初，陳志坤入職南京一家企業管理公司，後被派遣到另一家企業做貨物分揀工作。

陳先生稱，侄子的父母都是農村人，平日通電話時聽他提起工時較長，但只有叮囑他注意身體，沒有太細問具體情況。

2月15日，家人接到南京當地派出所來電通知陳志坤在宿舍死亡。家屬趕到當地後，才得知陳志坤前一天晚上曾向室友表示身體不舒服，想睡覺，室友次日清晨發現其死亡。警方已排除刑事案件可能。

陳先生稱，曾在陳志坤的手機相簿中發現他的打卡照片。2月6日入職後，連續幾天都顯示工時超過11個小時。家人懷疑陳志坤是因連續加班、超長加班引發疾病死亡。

陳志坤的打卡記錄照片顯示，2月6日7:16上班、17:45下班，2月10日18:18下班，2月11日7:21上班、19:07下班，2月12日7:09上班、19:08下班，2月13日7:15上班、15:09下班。

陳志坤的打卡記錄，及除夕收到公司的拜年信息。（封面新聞）

陳先生稱，用工單位賠償事宜應由勞務公司負責，但勞務公司只願意人道主義賠償2萬元，且未提供完整的打卡記錄和勞動合約。

對此，勞務公司南京泊琛企業管理公司負責人朱先生表示，不存在家屬質疑的超長加班情況，「他來入職後休息了幾天，之後累計出勤4天半，我們是每天8小時工作」。對於家屬提供的部分打卡記錄中，陳志坤有兩天的打卡時長超過11小時，朱先生則稱「偶爾會加一下班，還要刨除中午休息時間」。

陳先生又指，家屬曾接到南京當地人社部門來電，要求家屬提供資料申請工傷工亡認定，但他們並無相關資料。

朱先生表示，陳志坤是臨時的兼職工人，在出事前一天已遞交辭職申請，出事時並非工作時間，不在工作地點，但公司願意積極配合家屬，提供相關資料協助人社部門進行工傷工亡認定。