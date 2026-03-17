長沙18歲女跳操突劇烈腹痛　就醫揭腹中腫瘤藏24顆牙齒

內媒《瀟湘晨報》報道，一名18歲的女子曾琳琳（化名）因在家跳操時腹痛，前往長沙市中心醫院就診，被醫生診斷為卵巢畸胎瘤。手術後，醫生在女子的腹中取出了12厘米的畸胎瘤，腫瘤中還包含了24顆形態各異的牙齒和骨骼組織。



內地一名18歲的女子曾琳琳在家跳操時，右下腹突然劇烈疼痛。她來到長沙市中心醫院婦科就診後，彩超報告顯示，琳琳的腹部藏着一個直徑達12厘米的巨大腫塊。

示意圖。（AI生成）

婦產科三區主任魏馨初步判斷，曾女腹中應是一種名為「卵巢畸胎瘤」的腫瘤。魏馨告知曾女，指腫瘤需要盡快手術切除。曾女本擔心會留下疤痕，但醫生為她定製了「經臍單孔腹腔鏡手術」，術後成功將直徑12厘米的畸胎瘤完整無損地剝離並取出，且並未留下明顯疤痕。

而從曾女腹中取出的腫瘤內，包含了24顆形態各異的牙齒，以及最大直徑接近5厘米的骨骼組織。

曾女腹中取出的腫瘤內，包含了24顆形態各異的牙齒。（瀟湘晨報）

卵巢畸胎瘤是什麼？

魏馨醫生介紹，卵巢畸胎瘤是一種來源於生殖細胞的腫瘤，絕大多數為良性（成熟性畸胎瘤）。早期通常無症狀，常在體檢中偶然發現。當腫瘤長大（通常超過5cm）或發生扭轉、破裂時，會引起腹痛，需手術處理。

魏馨提醒，對於青春期少女出現月經不規律，不能簡單地認為是「還沒發育好」。如果月經初潮後超過2～3年周期仍極不規律（如周期短於21天或長於45天），或突然出現持續性的腹痛，要警惕這是身體發出的警報，需及時就醫檢查，排除器質性病變。