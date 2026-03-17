浙江咖啡店推｢童子尿蛋美式｣　職員：一天能賣出上百杯

浙江一家咖啡館近日推出一款「童子尿蛋美式」引發網民熱議，職員稱一天能賣出上百杯。醫生則表示，從現代衛生的角度看，尿水煮的蛋始終不太衛生。



浙江東陽一家咖啡店將童子尿蛋與美式咖啡進行結合，推出了「童子尿蛋美式」，引發熱議。不少網民表示難以接受：「有點獵奇了。」「哪兒來的那麼多童子尿呀。」「外地客人不太能接受，我就屬於外地客人不太能接受其中一個。」

該店職員介紹，他們家的「童子尿蛋美式」一天能賣出百來杯。據介紹，童子尿蛋煮好後用炭火進行烘烤，導致表皮略焦，吃起來口感焦咸。杯口上放着一串童子尿蛋，杯中裝有美式咖啡液，兩者分開食用。

浙江咖啡店推童子尿蛋美式。（九派新聞）

浙江咖啡店推童子尿蛋美式。（小紅書）

童子尿蛋真的健康嗎？

據《九派新聞》報道，童子尿煮的雞蛋是東陽市非物質文化遺產。金華市中醫院主任中醫師賈素慶說，在古代，童子尿常被作為藥引子，但從現代衛生的角度看，尿水煮的蛋始終不太衛生。「童尿蛋在東陽有很久的歷史，以前生活條件不好，要干農活，能補身子的東西只有蛋。而小便的沉澱物在一段時間後，會形成結晶，這種結晶就等同於一種叫『人中白』的中藥，可以滋陰降火、止血治瘀。」

東陽市中醫院呼吸內科主任醫師吳允華強調，並非人人都適宜吃童尿蛋，要看個人的體質。不過，金華市中心醫院腎內科主任黃堅認為，尿液是人體內排出的廢物，基本上不含對人體有利的物質，因此不提倡大家吃童尿蛋。