廣東公務員考生偽造高分成績　打心理戰嚇退競爭者：我確實挺卑劣

近日，考生李明（化名）在小紅書發帖稱，在廣東省公務員考試中，他報考了廣州一個法官助理崗位，筆試放榜後，一名競爭對手憑藉一張偽造的高分成績單截圖，讓他一度陷入絕望並差點放棄面試。



直到錄用名單公示，他才驚覺對方的真實分數僅比自己高出0.05分。目前，廣州市中級人民法院的工作人員表示已關注到相關情況，目前正在處理。



2025年11月30日，在山東省棗莊市實驗小學（薛城）考點，一名考生在入場前複習。（新華社）

2025年11月30日，在江蘇無錫旅遊商貿高等職業技術學校考點，考生在查看考場信息。（新華社）

考公P高14分？ 假成績單呃曬競爭對手

據《中國新聞周刊》報道，去年12月，廣東省公務員考試筆試結束。1月15日，成績公布當晚，李明在網上看到一篇帖子，發帖者自稱是該崗位的筆試第一名，並附上一張79.7分的成績單截圖。

發帖者自稱是該崗位的筆試第一名，並附上一張79.7分的成績單截圖。（中國新聞周刊）

根據廣東省考的規則，筆試與面試成績各佔50%。李明的筆試成績為65.25分，這意味着若截圖屬實，李明必須在面試中贏過對方近15分才有機會反超。李明直言：「這在現實中幾乎是不可能的任務。」

且這名「第一名」私下與他聯繫時，不斷賣慘稱自己備考了7個月、目前０offer等。這種心理攻勢讓李明判斷對方會拼死一搏，最終導致李明放棄了昂貴的面試培訓班，僅以「重在參與」的心態草草準備。

當事人在其社交媒體披露自己受騙經過。（小紅書用戶＠涉外momo）

實際僅差0.05分 涉事考生道歉：我確實挺卑劣

3月7日面試當天，公示的名單顯示，那名入圍體檢的考生（即P圖者），真實筆試成績並非79.7分，而是65.3分。兩人之間的真實分差僅為0.05分，折算綜合分數後僅差0.025分。李明這才意識到，自己被一張P圖「詐糊」了。

事後，涉事考生道歉稱：我確實挺卑劣。（中國新聞周刊）

事後，涉事考生曾向同崗位的另一名考生道歉，承認自己行為「卑劣」，辯稱是因為預估分與實際分差太大導致「心態崩潰」才出此下策。然而，李明發現，對方不僅聯繫了面試圍內的考生，甚至連排名第四、有機會遞補的考生也收到了虛假成績，意圖「全方位排除對手」。

事後，涉事考生道歉稱：我確實挺卑劣。（中國新聞周刊）

目前，廣州市中級人民法院的工作人員表示已關注到相關情況，目前正在處理。