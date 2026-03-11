福建婦患雙側乳癌局部晚期　醫生取腹部脂肪10小時重塑雙乳

半年前，福建閩東45歲的林女士因乳房發脹且皮膚有橘皮樣改變就醫，不幸查出患有雙側乳腺癌局部晚期，面臨切除雙乳且皮膚大面積缺損的困境。

福建醫科大學附屬協和醫院的醫療團隊歷時10個小時，上演一場「拆東牆補西牆」的高難度手術，提取林女士下腹部多餘的脂肪為她重建一對乳房。手術完成後，林女士不僅胸部恢復自然外觀，腹部也因提取皮瓣而變得更加緊致。



《新聞坊》報道，林女士半年前因乳房發脹、乳暈及周邊皮膚有橘皮樣改變，輾轉到協和醫院就診。雖然雙側乳房摸不到明確腫塊，但在超聲波檢查中發現存在大片彌漫性回聲不均的改變，後經穿刺檢查，確診為雙側乳腺癌。

雙側乳房重建手術由乳腺外科聯合口腔外科共同完成。（福建醫科大學附屬協和醫院）

由於病情已到局部晚期，林女士先接受了標準的新輔助化療聯合靶向治療，最近迎來切除乳腺的手術階段。

經過術前評估，協和醫院乳腺外科專家聯合口腔外科專家為她制定特別的手術方案，在切除病竈及乳腺的同台手術上，將她的腹壁下動脈穿支皮瓣（DIEP）移植到胸部，重塑一對新乳房。

醫生將患者的「腹壁下動脈穿支皮瓣」（DIEP）移植到胸部，重塑一對新乳房。（福建醫科大學附屬協和醫院）

協和醫院乳腺外科主任傅芳萌介紹，林女士需要被切除的乳腺和皮膚範圍大，之前伴有水腫的皮膚也不能保留，術後會留下胸壁創面。若不重建乳房，會對患者康復後的心理和生活質量造成不小影響。

手術中，用於乳房重建的腹壁下動脈穿支皮瓣，並非腹直肌等有用的肌肉，而是患者自體下腹部多餘的帶有皮膚和血管的脂肪組織。將其移植到胸部，能重建血供並且成活。由於效果逼真，此項手術被譽為乳腺重建領域的「天花板」。

醫生為雙側乳癌患者重塑新乳房。（福建醫科大學附屬協和醫院）

據介紹，該手術需將皮瓣中主要供應血管從肌肉中「拆出」，再吻合到胸壁或腋窩的血管上，對手術精準度要求很高，而且林女士需要雙側乳房重建，醫生必須把腹部皮瓣一分為二，各自接活，技術難度極大，同類案例在全國罕見。

此次手術由乳腺外科聯合手術經驗豐富的口腔外科共同完成。當血管吻合完畢，鬆開血管夾，皮瓣瞬間變得紅潤，林女士的胸前重新擁有了飽滿的弧線，而下腹部也如同做了一次腹壁整形，變得更加緊致。目前，林女士已康復出院。

傅芳萌表示，過往不少人認為患上局部晚期乳腺癌，尤其是雙乳癌「能保住命就不錯了，胸前的殘缺是『活著的代價』」，其實現今絕大多數乳腺癌都可以治癒或得到長期有效控制，「我們希望患者不僅保住生命，也保住尊嚴和生活質量」。