杭州「假裝上班」公司開業7個月後現狀曝光　有人月入七八萬

走進杭州市濱江區金盛科技大廈6樓，「歡迎來到杭州假裝上班無限公司」的電子門牌依然醒目。與去年7月剛開業時不同的是，門口新增了前台座位，專門接待絡繹不絕的「員工」、媒體與合作者。



2025年7月底，由陳英健創辦的這家「無工資、反而付費上班」的「假裝上班」公司一夜爆紅，引發全國關注。媒體蜂擁而至採訪拍攝，其他城市紛紛效仿開設類似空間，甚至有人上門求付費加盟。轉眼7個月過去，經歷初期喧囂後，內媒近日再度回訪，發現公司已從純粹的「職場體驗」轉型為低成本輕創業孵化平台。公司每日穩定在20人，有人更月入七八萬（人民幣．下同）。



工位像健身房打卡 最長「員工」駐守超6個月

走進杭州市濱江區金盛科技大廈6樓，「歡迎來到杭州假裝上班無限公司」的電子門牌依然醒目。（都市快報橙柿互動）

據《都市快報》報道，相比去年高峰期同時容納四五十人的熱鬧場面，如今公司顯得安靜許多。陳英健表示，每天來「上班」的穩定在20人左右，公司就像健身房一樣，有人包月付費，但實際來十幾二十天，也有人只來5天或2天，各種情況都有。

最早一批「種子員工」已全部離職。陳英健回憶，最初創辦靈感來自幫朋友剛畢業的孩子度過職場迷茫期，當時多為無業青年按天付費。現在主力客群轉為靈活就業、自由職業者，以包月為主。他們來這裡已非單純「假裝上班」，而是處於創業不同階段的輕創業。

入駐最久的李建葉已在公司6個多月，她從事烘焙行業私域咨詢與陪跑。去年8月「入職」後，一直在此創業，每月收入穩定七八萬，目前正外地出差，後面估計還會繼續來這裏。

辦公室。（都市快報橙柿互動）

農曆春節成「分水嶺」 AI衝擊催生新需求

陳英健指出，員工流動以農曆春節為明顯分界線。年前部分人離開後不再回來，年後客群結構悄然變化：有些人看中這裡的人脈資源（如找投資、賣保險、做醫美推銷），公司不願完全接受，會以「工位約滿、需等一個月」婉拒，對方往往來一兩天就離開。

另一大變化來自技術革新。杭州大力推廣的「一人公司」（OPC）模式，讓許多原本需團隊完成的工作，現在靠AI工具+廉價外包就能個人搞定，無形中增加「假裝上班」需求。

正在辦公的員工。（都市快報橙柿互動）

現場一位跨境電商小夥子就是典型：創業最大痛點是選品難，上周借「龍蝦」熱潮，自行搭建大數據分析工具，找到低成本啟動路徑。

陳英健認為，客群正從「尋找上班感覺」向「利用低成本空間+新技術輕創業」過渡。他解釋，在杭州租工位月租600元以上，還不能加班；這裏299元/月，可加班到凌晨12點，性價比很高。

營運仍不盈利 價值在「資源整合平台」

儘管推出多種套餐，僅靠二三十人付費難以盈利，甚至覆蓋不了成本。陳英健算了下賬，30人包月299元，月收入約9000元，但電費數千元，加上物業費與至少兩名管理人員薪資，月成本估計需兩三萬元才能打平。

因此，對近300家上門談加盟、提供場地或經費的機構，他全部婉拒，並指目前還想不到怎麼把潑天流量變現。據了解，北京、上海、深圳等地效仿者，多數一兩個月至半年內關門停業。

正在辦公的男子。（都市快報橙柿互動）

儘管不賺錢，陳英健仍堅持運營，強調只要還有錢，就不會停。認為一方面場地、水電、人工空置也產生成本；另一方面，公司已演變成資源整合平台和人才入口。

他分享成功案例：一家全國知名蛋糕品牌透過平台找到李建葉，合作談成後公司獲利潤分成。

未來升級：線下輕創業孵化+線上一人創業小程序

團隊沒有止步原地。線下從單純工位租賃升級為「工位+監督+資源+服務」輕創業孵化平台：1.2米工位包月299元，大學生特惠100元；包天30元、包周99元；兩人獨立辦公室1500元包水電物業；針對熬夜、賴床、自律差者推出「叫醒工位」：真人叫醒、打卡監督、全勤獎勵500元，部分套餐含住宿；998元至9980元創業服務包（代理記賬、法律咨詢、政策對接、貼息/免息貸款、線下路演等），幾乎無利潤，旨在降低小微創業門檻；今年2月舉辦創業者資源鏈接會，8個入駐項目路演，邀投資人、導師現場點評。

公司推出一系列的服務套餐價格。（都市快報橙柿互動）

部分套餐包含住宿。（都市快報橙柿互動）

公司推出998元至9980元創業服務包。（都市快報橙柿互動）

線上正開發專注一人公司與中小創業項目的小程序，預計4月初上線。主打1萬元以內輕創業（如代理高科技AR眼鏡，利用信息差與渠道優勢低投入快回報）。商業模式為會員制：39元單次會員或299元年費包，提供找搭子、項目對接、線上路演、每日打卡等功能，面向全國開放，填補小微創業對接空白。

陳英健表示，未來「假裝上班」將繼續以低成本、高包容方式，服務一人公司與小微創業者，讓「假裝上班」真正成為「賺機會、創事業」的起點。