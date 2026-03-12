深圳動物醫院擅做全麻致網紅貓命喪手術台　院長撤職兼停業整頓

深圳網紅貓「寬寬」日前因鼻淚管堵塞到動物醫院接受沖洗治療，院方卻擅自為牠做全身麻醉，期間未監測生命體徵，導致寬寬因呼吸心跳驟停失救致死。

3月7日，涉事動物醫院發布聲明致歉，宣布全院停業整頓，撤銷現任院長職務。被撤職的院長亦發布聲明稱，此次為寬寬使用的麻醉劑量正常，但承認術中確實存在4分鐘未連接監護儀的嚴重失誤。



《南方都市報》報道，寬寬的主人微博@鄧峰萌萌摔腫了在社交平台發布影片稱，僅5個月大的寬寬已離世。他質疑，寬寬的離世是因為深圳一動物醫院診療操作不當，導致牠在麻醉過程中意外身亡。

寬寬生前最後身影。（影片截圖）

他提到，寬寬因鼻淚管堵塞前往動物醫院接受沖洗治療，原本僅需鎮定處理，院方卻擅自更改方案實施全身麻醉，期間未有監測血氧、呼吸等生命體徵，導致寬寬在麻醉過程中出現呼吸、心跳驟停。

動物醫院的醫生擅自為「寬寬」做全身麻醉。（影片截圖）

寬寬全身麻醉期間，院方未為牠監測生命體徵，導致牠因呼吸心跳驟停失救致死。（影片截圖）

該博主提到，自己與醫院多次協商未果，無法就道歉賠償達成一致。他提出，醫院需完整梳理事故流程並公開正式道歉；二是醫院徹底整改流程，避免同類事故再次發生；三是按照自留種貓價格索賠30萬元。

他同時表態，收到賠償後將會全部捐出成立法律援助基金，專門為因麻醉事故死亡而維權無門的寵物主人提供法律援助。

僅5個月大的寬寬因動物醫院診療操作不當離世。（影片截圖）

3月7日，針對寬寬的診療糾紛，涉事動物醫院在網上發布道歉與整改聲明。其中提到，針對寬寬手術中出現的麻醉操作及監護問題，醫院已全面停業整頓，對全院麻醉師及醫護人員進行系統化麻醉培訓。

醫院稱，除了撤銷現任院長職務，醫院將進行為期15天的醫德醫風與專業技能封閉培訓，院方將依據法院調查結果承擔相應責任。

被撤職的院長也發布相關聲明稱，與當事人有2年多長期合作，曾多次為對方的貓進行鼻淚管相關處置，溝通中有提及麻醉流程，此次事故是雙方理解出現偏差，是醫生溝通的失職。其提到，此次為寬寬使用的麻醉劑量不存在問題，但確實存在術中4分鐘未為貓連接監護儀的失誤。