新東方調查：中國內地學生意向留學目的地大洗牌　香港首次超美國

內地教育機構新東方於3月17日發布最新《中國學生出國留學發展報告》（2026版），顯示中國內地留學生的意向留學目的地排名出現歷史性變化。其中，香港近12年排名持續上升，2026年首次躋身第二，超越美國；英國連續七年穩居榜首；美國受政策波動影響滑落至第三。



新東方教育科技集團助理副總裁、新東方前途出國副總裁俞仲秋指出，香港憑藉地緣優勢、安全環境、語言便利性，以及特區政府近年推出的多項利好政策（如香港八大非本地生配額從原來20%提升至2026/27學年的50%，每年約7500個名額，其中超過60%來自中國內地），教育吸引力大幅增強，成為內地學生首選之一。

報告顯示，2026年中國意向留學家庭平均預算達60.5萬元人民幣，創12年新高，主要受全球通脹影響。學費躍升為第二大擇校因素，獎學金政策也成為重要考量。學校排名、專業適配度、畢業就業率仍是關注焦點，但學生與家長擇校趨向理性務實，不再盲目追逐名校，更注重性價比與就業回報。

為分散風險，超過半數意向留學生計劃同時申請2-3個國家/地區的高校，「全球聯申」成為主流策略。英國、香港、美國為熱門聯申組合，可有效降低單一國家政策波動、錄取不確定性風險，並拓寬擇校彈性。

近年，由八間資助大學聯合成立的大學校長會國際化小組合作，以「留學香港」為品牌，吸引更多境外學生來港升學。（資料圖片）

本次報告由新東方聯合Visa、Kantar（凱度）等機構完成，問卷涵蓋有留學意向的學生、家長、有留學經驗者及參與招聘的社會人士，共收回有效樣本6904份，覆蓋全國33個省級行政區域及部分海外地區。

報告連續12年發布，記錄中國留學市場從「仰望西方」向「務實多元」轉型的深刻變化：高等教育階段留學意向佔比達77%，本科在讀學生成為主力（佔比63%，創12年新高）；普通院校學生留學佔比近半，名校情結降溫；工科專業連續十年領跑，經濟學、醫學等就業導向專業持續升溫；88%留學生選擇歸國就業，體現「求穩」心態。

有輿論認為，香港留學的崛起反映內地學生對「離家近、文化親近、就業無縫銜接」的務實需求，標誌中國留學格局正從「英美主導」走向「多元均衡」。後續趨勢值得持續關注。