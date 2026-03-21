北上消費｜深圳山姆黑豬肉被曝4個月前屠宰　職員：冷鮮保質120天

3月19日，深圳網民姜女士在社交平台發文稱，她18日在深圳山姆會員店（前海店）購買黑豬肉，未料掃描商品二維碼後發現「活豬接收日期」和「屠宰日期」均為2025年11月9日。



她質疑山姆在銷售冷凍肉解凍後的產品，但山姆工作人員則稱「冷鮮肉有120天保質期」。



山姆被曝冷鮮豬肉是數月前屠宰的。（山姆官網）

商品二維碼顯示「活豬接收日期」和「屠宰日期」均為2025年11月9日。（網絡圖片）

《海峽都市報》報道，姜女士發現購買的黑豬瘦肉「活豬接收日期」和「屠宰日期」為2025年11月9日，距離購買日已超四個月後，便聯繫山姆工作人員，對方表示可以辦理退貨，並解釋稱「冷鮮肉有120天保質期」。

一般來說，冷鮮肉需全程0-4℃冷鏈，保質期僅幾天，不可能存放百餘天；而冷凍肉在-18℃以下儲存，保質期則可達數月。面對姜女士追問，山姆工作人員改口稱「是溯源碼沒有更新」。但姜女士19日再次掃碼時，商品頁面的「食品追溯信息」已消失，因此她質疑山姆是在銷售冷凍肉解凍後的產品。

事後，山姆客服人員表示已記錄問題，後續會有專人來處理這個問題。

北京德恆（福州）律師事務所林倩認為，對於保質期較短的生鮮肉品，將數個月前的屠宰日期隱匿，僅標註當天的「包裝日期」，足以讓消費者對產品的新鮮度和剩餘保質期產生重大誤解，這本身就是一種欺詐行為。