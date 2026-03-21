浙江男年薪60萬向36名公司借錢超200萬被炒　起訴公司索賠240多萬

3月18日，據浙江嘉興廣播電視台《小新說事》報道，在嘉興平湖獨山港一家大企業任職的范先生，年收入五六十萬元（人民幣．下同），但因向多名同事借款，被公司以違反規章制度為由解除勞動合同。他認為借錢屬私人行為，公司無權干涉，已起訴要求公司支付違法解除勞動合同賠償金、加班費等共計240多萬元，目前尚待裁決結果出爐。



范先生表示，之前將錢交由大學校友投資，後因對方資金鏈斷裂無法收回，只能向同事借款幫忙。他向部門內約30多名同事借款，總額超200萬元。雙方關係較好、互相信任，當時未寫欠條。他認為借貸純屬私人行為，公司不應以此為由辭退。

公司人力資源負責人柯總監接受採訪時則透露，范先生為部門經理助理，屬班子成員。去年3月，公司發現他向部門員工借款，經調查確認，他向36人借錢，使用各種理由；部分員工無錢時，他教唆在手機上網貸後再借給他；借了還、還了再借。公司了解後發現，借款並非用於投資，而是用來買彩票。

公司以違反規章制度為由解除勞動合同。（錢江晚報）

此外，范先生還涉嫌窺探洩露公司業務秘密：曾偷偷登錄同事電腦，將公司相關人員信息資料發至自己私人郵箱。公司經工會研究同意，認定其行為構成重大違紀，於去年9月下達解除勞動合同通知。

知名律師、河南澤槿律師事務所主任付建接受採訪時指出，《勞動合同法》第39條第2項規定：勞動者嚴重違反用人單位規章制度的，用人單位可單方解除勞動合同且無需支付經濟補償。

付建分析，范先生作為上級管理崗位，向多名下屬借款超200萬元，並教唆員工網貸出借，行為發生在工作時間與公司內部，嚴重擾亂勞動紀律。公司在解除前已提報工會並獲同意，對違紀行為進行公示，最終下達書面通知，符合法定程序。