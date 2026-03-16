外泌體神藥騙局：三無原液套證生產　「借台代打」一療程竟收6萬

外泌體近年被譽為美容界抗衰老新寵，它是一種在幹細胞培養過程中分泌的生物活性物質，但在醫療界和學術界中，其作用機理、臨床測試等多項醫學程序上，尚不能明確。

央視一年一度的「3·15晚會」提到，有公司將沒有國家批准、沒有通過任何臨床試驗、沒有任何療效數據的所謂「外泌體」產品，包裝成包治百病的「神藥」。

調查發現，業者不僅透過套用膠原蛋白許可證躲避監管，更利用「借台代打」模式與其他醫療機構合作進行人體注射，6000億顆粒的療程收費高達6萬元（人民幣，下同）。目前，四川天府新區市場監管局已介入調查。



《央視財經》報道，標稱是「第二類醫療器械」、名為「輕澄」的「外泌體」產品在各大醫美機構熱銷。然而，國家主管部門對外泌體有嚴格的監管要求，外泌體成分不得添加進第二類醫療器械，也無任何產品獲批上市。

對此，「輕澄」生產商灝麟（天津）生物科技有限公司的工作人員心知肚明，並稱這款產品主要成分是外泌體，但為了躲避市場監管，套用了膠原蛋白的許可證。

有公司將沒有國家批准、沒有通過任何臨床試驗、沒有任何療效數據的所謂「外泌體」產品，包裝成包治百病的「神藥」。（央視財經）

為了躲避市場監管，有公司套用了膠原蛋白的許可證再對外銷售。（央視財經）

除了套證生產、違規添加、違規銷售，還有公司虛假宣傳，聲稱自家生產的「外泌體」產品，不僅可以美容抗衰，甚至可治療多種疾病。

位於華中某市的源創基因科技有限公司負責人韓總稱，公司生產的外泌體產品從技術難度等級來劃分，銷售到醫美行業的是等級最低、效果最差，其次是亞健康保健、各種慢性病，最高級的是腫瘤治療。他坦言，用外泌體調理身體、治療疾病，其公司已展開具體的銷售工作。

人體注射「外泌體」。（央視財經）

位於四川的婕波噻爾生物科技有限公司負責人譚總介紹，癲癇、關節炎、糖尿病等疾病通過輸入「外泌體」都可治療。不過，其展示所謂的醫用級別外泌體冷凍原液，物品包裝上沒有任何產品信息，妥妥的「三無」產品。

譚總還稱，公司沒有醫療資質，需要與其他醫療機構合作為客戶注射「外泌體」，這種操作方式在業內稱為「借台代打」。這樁生意利潤相當可觀，她介紹，「第一次用1500億（顆粒數），第二次用2000億（顆粒數），第三次用2500億（顆粒數）。這樣循序漸進，總共用6000億（顆粒數），收6萬元」。

有公司利用「借台代打」模式進行人體注射。（央視財經）

《極目新聞》報道，天眼查信息顯示，灝麟 (天津) 生物科技有限公司成立於2019年，是一家以從事科技推廣和應用服務業為主的企業。公司經營範圍包括人體幹細胞技術開發和應用、人體基因診斷與治療技術開發、細胞技術研發和應用、生物基材料技術研發、第一類醫療器械銷售、第一類醫療器械生產、第二類醫療器械銷售等。

至於華中某市源創基因科技有限公司，對應的是鄭州源創基因科技有限公司。該公司成立於2016年2月，經營範圍包括幹細胞及免疫細胞採集、儲存、製備及技術研發，幹細胞及免疫細胞臨床研究與轉化應用等。

3月15日，市場監管部門工作人員和警方工作人員正在查處婕波噻爾生物科技有限公司。其餘兩間涉事公司的電話均無人接聽。

3月15日，市場監管部門工作人員和警方工作人員查處婕波噻爾生物科技有限公司。（極目新聞）

3月16日，美萊醫學美容集團有限公司就集團旗下天津河東美萊外泌體應用問題發布致歉說明。經核查，天津河東美萊於2026年2月初採購了「輕澄」產品，根據現有記錄與核實，該產品僅用於塗抹方式。其他美萊醫療機構並無採購「輕澄」產品。集團已責令天津河東美萊將相關涉事產品全部下架封存。