廣州仁醫開成衣廠包食包住招聘尿毒症患者　樓上打工樓下洗腎續命

廣州天河長湴地鐵站附近有一棟工業大樓，其中三樓是透析（洗腎）機構，四樓則是成衣廠，而這兩個看似沒有任何交集的場所，卻是56名尿毒症患者的人生「避風港」。



《廣州日報》3月23日報道，成衣廠的創辦人謝強曾是一家三甲醫院的腫瘤科醫生，2019年他看到太多尿毒症患者因為疾病找不到工作，於是決定創辦透析機構，聘用患者來工廠工作，讓他們有一份穩定收入的同時，也能負擔得起治療費用。



李李每個月賺的錢剛好覆蓋透析費及生活開支。（廣州日報）

工廠包吃包住 還可以邊幹活邊治病

李李（化名）是工廠裡年紀最小的一位，年僅17歲。2023年確診時，她才15歲，患病前曾拿過800米田徑年級第一的她，如今走快兩步都會感到胸悶難受。

2025年3月，為了不成為家人的累贅，她孤身來到廣州，成衣廠僅包吃包住，還可以邊幹活邊治病。李李每個月賺一千到兩千塊（人民幣，下同），剛好夠付八百多元的透析費及生活開支。

李李說，成衣廠的計件工資，全靠自覺，累了就歇，想多賺就多做，最起碼讓她保持經濟獨立，且不擔心治療費用。

工友們大多是「腎友」 沒有歧視和笑話

80後的阿輝（化名）來廣州前，在江西老家「躺平」一年，當時他身體積水、意志消沉。2024年3月，當阿輝揣着積蓄來到廣州成衣廠後，生活重拾希望。

阿輝說，工友大多是「腎友」，沒有歧視和笑話，可以像「正常人」活着。（廣州日報）

阿輝說，「工廠這裏大家都是『腎友』，沒有歧視，誰也不會笑話誰。」雖然賺得不多，但工廠允許隨時請假透析，作息規律。對他而言，這份工作不只為了工資，更是為了讓自己像「正常人」活着。如今經過醫生調整的用藥和治療方案後，他的身體也好了很多。

工廠和廣州醫保兜底 每月醫療費兩三百

1988年出生的阿潘（化名），2025年確診尿毒症後，人生被一分為二：前半生是裁縫，後半生與洗腎機為伴。他直言，普通工廠難容洗腎者，幸有廣州醫保與這間特殊工廠兜底，醫療費報銷下來只花兩百多元，讓他每月賺三四千元也能自給自足。

阿潘說，醫療費報銷下來只花兩百多元，即使月賺三四千元也能自給自足。（廣州日報）

今年春節，阿潘卻孤身留守。他說，老家家裏治療不如廣州，來回太累，票不好買，最重要的是，在老家治療得跟着醫院的時間表，而在廣州透析可以自己定時間。在談及病情時，他說「希望更多人關注我們這個群體。」

從家鄉雲南來廣州工廠 只為有錢活下去

同樣在工廠尋找救贖的還有35歲的蘇蘇（化名）。身為三個孩子的母親，她在2019年確診後，因無法工作陷入絕望，2019年從家鄉雲南來到這間成衣廠，是為了有錢能活下去。

蘇蘇在透析。（廣州日報）

蘇蘇說，每個月能賺兩千到三千元，透析費要八百多，「我是異地醫保，要是廣州醫保，只要兩三百。」剩下的錢就是回家的車費了。提起孩子，她眼眶泛紅：「孩子懂事得不敢說想我，因為他們知道，我想回也回不去。」畢竟這個身體賺錢真的很難。

醫生化身工廠老闆 助患者有工作獲希望

幫助這群尿毒患者解決就業問題的是服裝廠創辦人謝強，他過去曾任三甲醫院腫瘤科醫生。2019年，謝強之所以創辦透析機構，是因為目睹太多腎友因頻繁透析找不到工作，進而失去鬥志，因此想為他們做點事情。

工廠老闆稱，看到太多腎友因疾病找不到工作，因此想為他們做點事情。（廣州日報）

謝強表示，廣州作為一線城市，或許可以做一個試點，讓尿毒症患者享受低保政策，希望相關部門對尿毒症患者人群有些特殊的政策。「比如確診尿毒症進入透析階段，能不能申請補貼，政府兜底，讓他們邊透析邊打點散工。」

謝強說，這些患者大多數在外地找不到工作，而在服裝廠做計件工作，少的每月兩三千，多的五六千。這些尿毒症患者來廣州後，參保靈活就業能享受廣州的醫保報銷，謝強稱，這比他們在家鄉的報銷高很多，「讓患者有活幹，不光是錢的問題，而是讓他有牽掛、有事做，不再胡思亂想。」

截至2025年底，全國透析患者已達143萬人。謝強表示，希望這股「星星之火」能推動政策變革，將來公益項目搞起來，不光是尿毒症患者，癌症康復期的、中風康復期的、重殘的（患者），都可以找點事做。